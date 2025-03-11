Я нашел ошибку
Главные новости:
По предварительной информации, между учениками школы произошел конфликт.
Напавшего в Нижнем Новгороде с ножом на одноклассников школьника задержали
Решение приняли на федеральном уровне, оно закреплено Министерством просвещения РФ.
В Курской области отменили ОГЭ, а вместо ЕГЭ разрешили выбрать аттестацию в школе
В основу инициативы легли наработки субъектов Федерации по успешной адаптации вернувшихся с СВО военнослужащих.
Во всех 14 регионах ПФО начали работу аналоги федерального кадрового проекта «Время героев»
В учреждении завершен капитальный ремонт цокольного этажа первого блока главного корпуса и поставлен новый аппарат МРТ.
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн работает новый аппарат МРТ
В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению.
В Приволжской районной больнице продолжается капитальный ремонт
Молодые специалисты продемонстрировали практические навыки и прошли компьютерное тестирование.
Студенты Самарского медколледжа им. Н. Ляпиной вошли в пятерку лучших студентов ПФО
Олимпиадные задания не требуют специальных знаний и приближены к реальной жизни: они отражают ситуации, с которыми может столкнуться каждый ребенок.
Самарских школьников приглашают к участию в олимпиаде по финансовой грамотности
В Самаре стартует подготовка к весенней генеральной уборке.
Иван Носков проверил готовность одной из баз предприятия «Благоустройство» к генеральной уборке города
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.39
-0.75
EUR 95.44
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Приволжской районной больнице продолжается капитальный ремонт

11 марта 2025 17:44
134
В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению.

Ранее в медучреждении была полностью обновлена кровля, заменены входные группы и оборудован пандус для удобства маломобильных пациентов. Также были отремонтированы отделение терапии и сестринского ухода.

Кроме того, был обновлен круглосуточный стационар в детском отделении. В ходе ремонта провели перепланировку, создали дополнительные палаты с отдельными входами, оборудовали игровую комнату для юных пациентов, чтобы сделать их пребывание в больнице более комфортным.

В этом году работы по модернизации медучреждения продолжатся в апреле: ремонт всего оставшегося здания, перепланировка и возведение новых перегородок, а на территории больницы планируется возвести модульное здание рядом с главным корпусом, где будут размещены врачебные кабинеты. В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Оборудуют кабинеты специалистов узких специальностей, диагностические помещения, а также обновят мебель.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших пациентов и сотрудников. Все изменения направлены на повышение качества медицинской помощи и доступности услуг для жителей района», – отметил главный врач Приволжской ЦРБ Антон Денчик.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках нацпроекта также была обновлена врачебная амбулатория в посёлке Новоспасский Приволжского района. Это позволило улучшить качество медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В учреждении завершен капитальный ремонт цокольного этажа первого блока главного корпуса и поставлен новый аппарат МРТ.
11 марта 2025  17:57
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн работает новый аппарат МРТ
173
В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению.
11 марта 2025  17:44
В Приволжской районной больнице продолжается капитальный ремонт
134
В Челно-Вершинской центральной районной больнице проводится  капитальный ремонт подразделений.
11 марта 2025  15:47
В Челно-Вершинском районе активно ведутся работы по модернизации медицинских учреждений
204
Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита
11 марта 2025  10:10
Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита
240
Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость.
8 марта 2025  21:32
Врач назвала указывающие на дефицит железа симптомы
954
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
7 марта 2025  15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
1061
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям.
6 марта 2025  15:30
Самарский врач-акушер-гинеколог рассказала о вреде курения и приема алкоголя во время беременности
1017
Кроме того, в этом году планируется возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Высотино за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета.
6 марта 2025  15:15
Жители Хворостянского района будут получать медпомощь в обновлённых условиях
959
Важно помнить: спокойная и уверенная в себе мама — залог гармоничного развития малыша.
5 марта 2025  15:31
Медицинский психолог больницы им. Середавина рассказала, как обеспечить психологическую поддержку будущей маме в период беременности
1097
Повышение правовой грамотности и укрепление правовой культуры.
5 марта 2025  15:17
Минздрав и Палата адвокатов области подписали соглашение о сотрудничестве
962
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
10863
Весь список
В центре внимания
11 марта 2025  13:05
"РКС-Самара" напоминают: скоро паводок и категорически запрещено открывать колодцы канализации
348
13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта
11 марта 2025  11:18
13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта
240
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
380
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
1641
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1268
Весь список