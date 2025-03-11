В Приволжской районной больнице продолжается капитальный ремонт

134

Ранее в медучреждении была полностью обновлена кровля, заменены входные группы и оборудован пандус для удобства маломобильных пациентов. Также были отремонтированы отделение терапии и сестринского ухода.

Кроме того, был обновлен круглосуточный стационар в детском отделении. В ходе ремонта провели перепланировку, создали дополнительные палаты с отдельными входами, оборудовали игровую комнату для юных пациентов, чтобы сделать их пребывание в больнице более комфортным.

В этом году работы по модернизации медучреждения продолжатся в апреле: ремонт всего оставшегося здания, перепланировка и возведение новых перегородок, а на территории больницы планируется возвести модульное здание рядом с главным корпусом, где будут размещены врачебные кабинеты. В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Оборудуют кабинеты специалистов узких специальностей, диагностические помещения, а также обновят мебель.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших пациентов и сотрудников. Все изменения направлены на повышение качества медицинской помощи и доступности услуг для жителей района», – отметил главный врач Приволжской ЦРБ Антон Денчик.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках нацпроекта также была обновлена врачебная амбулатория в посёлке Новоспасский Приволжского района. Это позволило улучшить качество медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

Фото: минздрав СО