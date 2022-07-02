ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России

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Риск завоза оспы обезьян в европейский регион, в том числе в Россию, считается высоким из-за вспышки заболеваемости в нескольких странах, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. ВОЗ советует всем странам, где уже выявили заболевание, предотвратить его распространение.

«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев»,— сообщила госпожа Вуйнович в интервью «РИА Новости».

По последним данным, в 51 стране мира выявлено более 5,1 тыс. случаев заражения оспой обезьян. ВОЗ не стала объявлять вспышку заболеваемости чрезвычайной ситуацией международного значения, но предупреждала, что оспой обезьян можно заразиться повторно. В России случаев заражения пока не выявили. В июне в стране начали тестировать новую вакцину против оспы. В Центре им. Гамалеи призвали создать вакцину против оспы обезьян, пишет Коммерсантъ.