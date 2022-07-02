Я нашел ошибку
Главные новости:
Подключиться к газу можно будет на госуслугах
Подключиться к газу можно будет на госуслугах
Гостиницы освободят от НДС на 5 лет
Гостиницы в России освободят от НДС на 5 лет
В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок
В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок
Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области
Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области
В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник
В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник
В Самарской области нашли два опасных пляжа
В Самарской области нашли два опасных пляжа
Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу
Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу
Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России

2 июля 2022 10:10
176
ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России

Риск завоза оспы обезьян в европейский регион, в том числе в Россию, считается высоким из-за вспышки заболеваемости в нескольких странах, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. ВОЗ советует всем странам, где уже выявили заболевание, предотвратить его распространение.

«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев»,— сообщила госпожа Вуйнович в интервью «РИА Новости».

По последним данным, в 51 стране мира выявлено более 5,1 тыс. случаев заражения оспой обезьян. ВОЗ не стала объявлять вспышку заболеваемости чрезвычайной ситуацией международного значения, но предупреждала, что оспой обезьян можно заразиться повторно. В России случаев заражения пока не выявили. В июне в стране начали тестировать новую вакцину против оспы. В Центре им. Гамалеи призвали создать вакцину против оспы обезьян, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
2 июля 2022  10:10
ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России
176
При малейшем повреждении или проявлении воспалительных процессов необходимо СРОЧНО обратиться к врачу-офтальмологу.
30 июня 2022  16:27
Рекомендации офтальмолога по профилактике травм глаз у детей
561
Росздравнадзор: поставки лекарств из Европы осуществляются планово
30 июня 2022  11:16
Росздравнадзор: поставки лекарств из Европы осуществляются планово
524
В селе Красные Ключи будут созданы новые условия для оказания медпомощи
30 июня 2022  10:50
В селе Красные Ключи будут созданы новые условия для оказания медпомощи
520
Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 570 жителей села.
29 июня 2022  21:50
В селе Красные Ключи продолжается возведение нового ФАПа
828
Александр Муравец - главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
29 июня 2022  21:40
Александр Муравец: "Употребление алкоголя негативно влияет на все органы и системы нашего организма"
792
Травму она получила, когда вышла на балкон, где у нее закружилась голова.
29 июня 2022  19:38
Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедра
733
Клещ присасывается к местам, кожа на которых наиболее тонкая — за ушами, на шее, в подмышечной и паховой областях.
29 июня 2022  15:29
Врач-инфекционист призвала после прогулок на природе искать клещей на теле с лупой
683
В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»
29 июня 2022  13:06
В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»
581
У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты
29 июня 2022  12:55
У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты
596
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9180
Весь список
В центре внимания
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.
2 июля 2022  10:52
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек
162
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
423
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
445
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1 июля 2022  11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1141
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
1 июля 2022  10:57
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
411
Весь список