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Во всех районах Самары собираются открыть кабинеты бесплатной стерилизации животных

13 февраля 2023 11:59
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Во всех районах Самары собираются открыть кабинеты бесплатной стерилизации животных

В Самаре нашли новый способ борьбы с численностью животных. Вопрос обсудили в городской думе на тематическом круглом столе.

— Для снижения численности животных, появляющихся на улицах, подрядчик по отлову собак намерен открыть в каждом районе Самары кабинеты бесплатной стерилизации животных для социально незащищенных граждан, — прозвучало на встрече.

Бездомных четвероногих в Самаре должен стерилизовать подрядчик. Недавно чиновники самарской мэрии озвучили, сколько собак поймали за прошлый год по программе «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат» (ОСВВ). В одном из таких рейдов мы побывали вместе с ловцами (отловом занимается ООО «ДЛ» при поддержке ветеринарного центра «ФлагманВет»).

Эвтаназию сейчас не применяют. Больных животных лечат, а агрессивных оставляют жить в приюте, куда их доставляют после отлова. Контактным пытаются подыскать хозяев, а остальных животных, которые агрессию не проявляют, должны возвращать на улицу, туда же, откуда их увезла служба отлова, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана

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