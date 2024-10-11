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В этом году благодаря национальному проекту "Здравоохранение" во врачебную амбулаторию Кинель-Черкасской больницы в селе Тимашево поставили современный УЗИ-аппарат.



Помощь в подразделении получают порядка 5 тысяч жителей района.



Специалисты проводят диагностику заболеваний на новом УЗИ-аппарате высокого класса. Аппарат позволяет проводить ультразвуковые исследования малого таза, брюшной полости и молочных желез.



«Современное ультразвуковое оборудование увеличивает качество и доступность диагностики для населения. УЗИ-аппарат обладает превосходной визуализацией, что позволяет получить детальную информацию о состоянии внутренних органов и вовремя обнаружить патологию. Также оборудование активно используется для обследования онкологических пациентов, которые находятся на диспансерном учете», – отметила заместитель главного врача по амбулаторной поликлинической работе Лилия Горбунова.



Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году во врачебную амбулаторию села Тимашево передан автомобиль на базе Lada Granta для оказания неотложной помощи.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото:минздрав СО