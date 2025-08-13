В Елховскую ЦРБ поступили 8 электрокардиографов

165

В 2025 году в Елховскую центральную районную больницу поступили 8 электрокардиографов. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Современная техника для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний используется в фельдшерско-акушерских пунктах и приемном отделении районной больницы. Это позволяет оперативно оказывать неотложную медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов, а также проводить профилактические осмотры и диспансеризацию.

"Особое внимание уделяем ранней диагностике заболеваний. Активно проводим выездную работу по населенным пунктам Елховского района. Благодаря новым возможностям почти половина жителей района в этом году уже прошли диспансеризацию», — отметил главный врач больницы Леонид Винокуров.

Диспансеризация помогает выявлять болезни сердца и сосудов на ранних стадиях и предотвращать в будущем сосудистые катастрофы. Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы важно не только контролировать показатели, но и уделять внимание физической активности, правильному питанию, отказаться от вредных привычек.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО