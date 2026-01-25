Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские банки введут универсальный QR-код с 1 сентября
Работу жителя Самары отобрали к участию в фотовыставке "Russian Photo Awards. ФОТО ГОДА"
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
Учёных озадачил гигантский двойной взрыв на обратной стороне Солнца
КНР почти вдвое сократила импорт сладостей из России
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский».
«Марафон студенческой карьеры»: самарские студенты знакомятся с потенциальными работодателями
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
111
Минувшей ночью на невидимой с Земли стороне Солнца произошёл мощнейший двойной взрыв.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Учёные узнали о взрыве по косвенным признакам: специальные приборы засняли гигантские облака плазмы, разлетающиеся от звезды в разные стороны.

Эксперты признались, что точные причины и масштаб катаклизма пока остаются загадкой.

«Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло. Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто», — сообщили учёные.

Из-за вращения Солнца гипотетические центры активности, спровоцировавшие выброс, появятся в поле зрения земных телескопов примерно через пять дней (если они не погаснут раньше), пишет РТ. 

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
47
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
517
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
491
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
501
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
630
