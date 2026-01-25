Учёных озадачил гигантский двойной взрыв на обратной стороне Солнца

Минувшей ночью на невидимой с Земли стороне Солнца произошёл мощнейший двойной взрыв.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Учёные узнали о взрыве по косвенным признакам: специальные приборы засняли гигантские облака плазмы, разлетающиеся от звезды в разные стороны.

Эксперты признались, что точные причины и масштаб катаклизма пока остаются загадкой.

«Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло. Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто», — сообщили учёные.

Из-за вращения Солнца гипотетические центры активности, спровоцировавшие выброс, появятся в поле зрения земных телескопов примерно через пять дней (если они не погаснут раньше), пишет РТ.