Санкт-Петербург, 23–29 января 2026 года — в историческом особняке великой балерины Анны Павловой пройдёт выставка финалистов и победителей главной всероссийской фотопремии Russian Photo Awards «ФОТО ГОДА». Это событие объединит ведущих фотографов страны, представителей медиа и любителей визуального искусства, подчеркивая место России на мировой карте современной фотографии.

Russian Photo Awards —главная всероссийская фотопремия, ежегодно отмечающая лучших профессионалов и талантливых любителей, способных рассказать историю одним кадром.

В 2025 году в конкурсе участвовали почти 14 000 работ из всех регионов России — от Калининграда до Владивостока. Темы варьировались от семейной и портретной съемки до пейзажей, репортажей и концептуальных серий.

На экспозиции будут представлены работы финалистов и победителей за 8 лет существования Премии с 2018 по 2025 годы.

Посетителей ждет яркое визуальное путешествие по России: от суровых северных пейзажей и уличных сцен мегаполисов до интимных портретов и тонких визуальных наблюдений, отражающих дыхание времени.

Место проведения:

Галерея Arts Square на пл. Искусств, являющейся главным центром художественной жизни Северной столицы. Здесь располагаются Русский музей, Российский этнографический музей, Михайловский театр, Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича.

А пространство последнего дома великой балерины станет символичным фоном для фотографий, раскрывающих красоту, эмоции и движение современной жизни.

Работу жителя Самары отобрали к участию в фотовыставке "Russian Photo Awards. ФОТО ГОДА" из 2000 других работ!

Имя автора: Вероника Ермошенкова.