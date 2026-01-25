Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Работу жителя Самары отобрали к участию в фотовыставке "Russian Photo Awards. ФОТО ГОДА"

210
Работу жителя Самары отобрали к участию в фотовыставке "Russian Photo Awards. ФОТО ГОДА"

Санкт-Петербург, 23–29 января 2026 года — в историческом особняке великой балерины Анны Павловой пройдёт выставка финалистов и победителей главной всероссийской фотопремии Russian Photo Awards «ФОТО ГОДА». Это событие объединит ведущих фотографов страны, представителей медиа и любителей визуального искусства, подчеркивая место России на мировой карте современной фотографии.

Russian Photo Awards —главная всероссийская фотопремия, ежегодно отмечающая лучших профессионалов и талантливых любителей, способных рассказать историю одним кадром.

В 2025 году в конкурсе участвовали почти 14 000 работ из всех регионов России — от Калининграда до Владивостока. Темы варьировались от семейной и портретной съемки до пейзажей, репортажей и концептуальных серий.

На экспозиции будут представлены работы финалистов и победителей за 8 лет существования Премии  с 2018 по 2025 годы.

Посетителей ждет яркое визуальное путешествие по России: от суровых северных пейзажей и уличных сцен мегаполисов до интимных портретов и тонких визуальных наблюдений, отражающих дыхание времени.

Место проведения:

Галерея Arts Square на пл. Искусств, являющейся главным центром художественной жизни Северной столицы. Здесь располагаются Русский музей, Российский этнографический музей, Михайловский театр, Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича.

А пространство последнего дома великой балерины станет символичным фоном для фотографий, раскрывающих красоту, эмоции и движение современной жизни.

Работу жителя Самары отобрали к участию в фотовыставке "Russian Photo Awards. ФОТО ГОДА" из 2000 других работ!
Имя автора: Вероника Ермошенкова.

 

