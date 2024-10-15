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Вакцинация футболистов и тренеров "Крылья Советов": здоровье и безопасность на первом месте

15 октября 2024 13:10
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Вакцинация футболистов и тренеров "Крылья Советов": здоровье и безопасность на первом месте

Мобильная бригада медицинских работников Волжской районной клинической больницы посетила тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов», где спортсмены во главе с главным тренером Игорем Осинькиным приняли участие в прививочной кампании и защитили себя и своих близких от гриппа.

Среди футболистов вакцинацию прошли и зарубежные игроки - полузащитник Франко Орозко, защитник Фернандо Пейшоту Костанца и полузащитник Бенхамин Гарре.

Футболисты клуба поддерживают инициативу по вакцинации, понимая, что это не только защита от вирусных заболеваний и их осложнений, но и способ обеспечить стабильность тренировок и матчей, безопасность всех участников спортивного процесса.

«Всем людям и спортсменам в том числе необходимо пройти вакцинацию. Здоровье игроков – это основа успешного выступления команды, и профилактика заболеваний играет ключевую роль в этом», - подчеркнул главный тренер команды Игорь Осинькин.

Вакцинация - это не просто личный выбор каждого спортсмена, но и проявление ответственности перед командой, болельщиками и обществом в целом. Каждый вакцинированный игрок помогает создать более безопасную атмосферу на тренировках и матчах, что в конечном итоге способствует улучшению результативности и достижению высоких спортивных целей.

Бразильский защитник Фернандо Пейшоту Костанца отметил, что защита организма от вирусных инфекций помогает уберечь не только себя, но и семью и команду.

«Наше учреждение имеет большую практику проведения вакцинации в организованных рабочих коллективах и на предприятиях. Игроки осознают важность вакцинации, ведь впереди напряженный сезон и болеть спортсменам никак нельзя. Я, как и многие болельщики родного клуба ждем от команды красивых голов и ярких побед», - отметил главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

В Самарской области более 900 тысяч жителей уже защитили себя от гриппа. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте https://clck.ru/35gxW7 ведомства.

ФОТО: ФК "Крылья Советов"

Теги: Крылья Советов

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