Я нашел ошибку
Главные новости:
Причиной массовой драки в самарском ТЦ Гудок стала попытка украсть 5 флаконов духов
Причиной массовой драки в самарском ТЦ Гудок стала попытка украсть 5 флаконов духов
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
В Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
В Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
Онлайн‑акция «Свеча памяти» приглашает жителей Самарской области к участию
Онлайн‑акция «Свеча памяти» приглашает жителей Самарской области к участию
Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры
Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры
В Самаре завершился первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ».
В Самаре завершился первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян

15 июня 2022 12:36
65
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время вирус оспы обезьян будет переименован, так как ученое сообщество сошлось во мнении о необходимости данного шага, сообщает РИА «Новости».

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — заявил Гебрейесус.

Письмо с предложением переименовать вирус оспы обезьян подписали более 30 ученых-медиков из разных стран. Авторы отмечают, что согласно правилам ВОЗ, при наименовании вирусов, заболеваний и синдромов необходимо избегать «географических» названий и названий животных, так как это может повлечь за собой дискриминацию в отношении, например, жителей Африки — зачастую вирус оспы обезьян ошибочно называют «африканским».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
15 июня 2022  13:11
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
16
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
15 июня 2022  12:36
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
65
Ребенку провели сложнейшую операцию, выполнил  её заведующий хирургическим отделением Евгений Новожёнов.
14 июня 2022  14:26
Хирурги детской областной больницы спасли в Самаре новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
605
Диетолог предупредила об опасности кетодиеты
12 июня 2022  13:05
Диетолог предупредила об опасности кетодиеты
860
Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль.
10 июня 2022  17:58
Инфекционист: обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно
963
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.
10 июня 2022  16:18
В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов
606
Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице им. Пирогова.
10 июня 2022  15:32
Новым главным врачом больницы имени Пирогова назначен  Анатолий Титов
1857
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
10 июня 2022  12:47
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
975
Редис относится к числу самых низкокалорийных овощей, употребление которого улучшает работу кишечника и состояние костей, волос и кожи.
9 июня 2022  16:10
Врач-эндокринолог рассказала о полезных свойствах уникального овоща
877
В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум
9 июня 2022  14:01
В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум
944
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8695
Весь список
В центре внимания
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
139
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
166
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
722
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
831
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
1114
Весь список