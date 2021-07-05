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В Волжском районе продолжается выездная работа мобильных комплексов

5 июля 2021 14:26
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С начала года в мобильных комплексах прошли обследования около 9 тысяч жителей Волжского района.

В Волжском районе продолжается выездная работа передвижных мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, маммографа и флюорографа, поставленных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мобильные комплексы — это действенный инструмент для решения многих вопросов по оказанию профильной помощи жителям отдаленных районов,  медицинским работникам они помогают в более точной диагностике заболеваний, улучшении качества обслуживания пациентов», — отметил главный врач Волжской центральной районной больницы Сергей Братко.

Мобильные диагностические комплексы  в течение года по графику  выполняют выезды к жителям отдаленных населенных пунктов — п. Рощинский, с. Николаевка, с. Черноречье, п. Черновский, с. Курумоч, п. Подстепновка, с. Воскресенка, п. Журавли п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика, с. Спиридоновка, с.Дубовый Умет, п. Просвет, с. Подъем-Михайловка.

С начала года в отдаленных населенных пунктах  района с помощью передвижного флюорографа смогли пройти обследования более 7000 человек, а обследование с помощью мобильных маммографа прошли  почти 1500  женщин.

На базе Волжской ЦРБ работают передвижные мобильные ФАПы, один из которых в конце апреля переправлен в с. Рождествено для обследования сельчан по месту жительства и организации вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Ежедневно врачи выездной бригады проводят вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе, а также проводят вакцинацию и осмотр местных жителей на дому.

Для удобства жителей по пятницам, субботам и воскресеньям организована вакцинация населения в передвижном прививочном пункте, который находится на парковке около ТЦ «Амбар».

В остальные дни недели передвижной ФАП обслуживает жителей п. Дубовый Умет и проводит профилактические обследования. Медицинские работники помогают жителям поселка выявить факторы риска развития заболеваний и получить консультативную помощь по их коррекции.

Теги: Волжский район мобильные комплексы

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