В Волжском районе продолжается выездная работа мобильных комплексов

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В Волжском районе продолжается выездная работа передвижных мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, маммографа и флюорографа, поставленных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мобильные комплексы — это действенный инструмент для решения многих вопросов по оказанию профильной помощи жителям отдаленных районов, медицинским работникам они помогают в более точной диагностике заболеваний, улучшении качества обслуживания пациентов», — отметил главный врач Волжской центральной районной больницы Сергей Братко.

Мобильные диагностические комплексы в течение года по графику выполняют выезды к жителям отдаленных населенных пунктов — п. Рощинский, с. Николаевка, с. Черноречье, п. Черновский, с. Курумоч, п. Подстепновка, с. Воскресенка, п. Журавли п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика, с. Спиридоновка, с.Дубовый Умет, п. Просвет, с. Подъем-Михайловка.

С начала года в отдаленных населенных пунктах района с помощью передвижного флюорографа смогли пройти обследования более 7000 человек, а обследование с помощью мобильных маммографа прошли почти 1500 женщин.

На базе Волжской ЦРБ работают передвижные мобильные ФАПы, один из которых в конце апреля переправлен в с. Рождествено для обследования сельчан по месту жительства и организации вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Ежедневно врачи выездной бригады проводят вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе, а также проводят вакцинацию и осмотр местных жителей на дому.

Для удобства жителей по пятницам, субботам и воскресеньям организована вакцинация населения в передвижном прививочном пункте, который находится на парковке около ТЦ «Амбар».

В остальные дни недели передвижной ФАП обслуживает жителей п. Дубовый Умет и проводит профилактические обследования. Медицинские работники помогают жителям поселка выявить факторы риска развития заболеваний и получить консультативную помощь по их коррекции.