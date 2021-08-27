В Волжском районе благоустраивают шесть общественных пространств

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники смогли задать министру Дмитрию Богданову интересующие их вопросы, рассказать о планах, поделиться проблемными ситуациями.
Развитие предпринимательства и меры поддержки инвесторов обсудили с представителями «Деловой России»
Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций сферы услуг. Сейчас держателям Карты предоставляется 16 скидок. 
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта «Карта жителя Самарской области»
Ведутся поиски катапультировавшихся двух членов экипажа.
Су-24 разбился под Пермью через несколько минут после взлета
18 сентября самозанятые региона смогут вновь представить широкой аудитории свою продукцию.
Более 70,7 тысяч жителей Самарской области стали самозанятыми
Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1100 тонн в сутки), создано 42 рабочих места.
Дмитрий Азаров дал старт новому уникальному для России производству минеральных удобрений 
Итогом проведения данных работ стало спасение от разрушения ценных объектов археологического наследия.
При строительстве моста через Волгу у села Климовка нашли два древних поселения
В Самарской области задан новый вектор развития школ.
Школы Самарской области должны стать максимально комфортной средой для учеников
До 10 сентября 2021 года включительно.
Внимание: в Самарской области продлен запрет на посещение лесов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Волжском районе благоустраивают шесть общественных пространств

27 августа 2021 15:57
164
Масштабные работы идут в Южном городе вдоль правого берега реки Подстепновки.

Масштабные работы идут в Южном городе вдоль правого берега реки Подстепновки. Здесь обустраивают набережную, идет второй этап. На песчаном основании сделана креативная детская площадка с необычным игровым оборудованием. Рядом на резиновом основании еще одна площадка для малышей, где установлен игровой комплекс в виде корабля. Есть зона для тихого отдыха, где уже стоят скамейки-диваны, некоторые с навесом, и на траве для красоты «разбросаны» шишки. Такого необычного вида МАФы обязательно привлекут внимание горожан для фотосессий. На набережной построены переходные асфальтовые дорожки. К окончанию всех работ для любителей активного отдыха будет сделана спортивная площадка с воркаутом и скалодромом. Территория вдоль берега будет освещена.

В поселке Петра Дубрава Волжского района идут работы третьего этапа благоустройства центрального парка. Проводится озеленение и установка малых архитектурных форм. Украшением служат даже урны, они белоснежного цвета в форме многогранников. В предыдущие годы здесь проведена ландшафтная планировка, сделаны тротуары, мощеные дорожки и современное освещение, установлена большая детская площадка.

«Наш парк - это настоящая зеленая зона для отдыха в нашем поселке, - говорит житель Петра Дубравы Сергей Николаевич. – Правда, раньше он имел неприглядный вид. Много было сухих деревьев, не было хороших площадок для детишек. Но все поменялось. Игровую площадку сделали, скамейки поставили, дорожки новые обустроили. В этом году деревья сажали, вон какие урны интересные понаставили. Теперь здесь совсем хорошо».

В селе Спиридоновка строят универсальную спортивную площадку. Практически завершено возведение раздевалки, установлены борта на спортплощадке, сделаны асфальтированные пешеходные дорожки, МАФы пока в пути.

Местом притяжения жителей готовятся стать еще три общественных пространства: в поселке Просвет, селе Черноречье и в поселке Дубовый Умет.

Зона тихого отдыха появится и у здания Дома культуры в поселке Просвет. Сейчас делают подъездные пути и тротуары. Затем будет смонтировано освещение, установят скамейки и малые архитектурные формы. Третий этап благоустройства сквера в селе Черноречье подразумевает озеленение территории. Здесь высадят деревья и кустарники, сделают цветники и розарий. На детской площадке появится резиновое покрытие. Для прогулок сделают тротуар и установят малые архитектурные формы. «Наше село меняется на глазах. Перемены в лучшую сторону – это всегда радость, – говорит жительница Черноречья Светлана Ивановна.

Важно отметить, что дизайн-проекты будущих благоустройств обсуждаются с жителями. О том, что каждое значимое изменение требует одобрения людей, подчеркивает глава региона Дмитрий Азаров, потому что в первую очередь, города и поселения меняются для комфорта и удобства жителей.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: благоустройство Волжский район

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Благоустройство  стало возможным при активном участии жителей двора.
25 августа 2021, 20:19
В Самаре на завершающей стадии находятся работы по благоустройству дворов
Благоустройство  стало возможным при активном участии жителей двора. Благоустройство
713
В Самаре на 16-этажном доме в Волгаре нарисуют портрет Александра Невского
23 августа 2021, 11:59
В Самаре на 16-этажном доме в Волгаре нарисуют портрет Александра Невского
Художники перенесут на стену портрет князя с памятной надписью в честь его 800-летия. Общество
494
В поселке Петра Дубрава Волжского района начаты работы третьего этапа благоустройства центрального парка.
09 июня 2021, 18:06
«Жилье и городская среда»: в Волжском районе благоустроят еще 6 общественных пространств и 16 дворов
В поселке Петра Дубрава Волжского района начаты работы третьего этапа благоустройства центрального парка. Благоустройство
625

В центре внимания
Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций сферы услуг. Сейчас держателям Карты предоставляется 16 скидок. 
27 августа 2021  18:19
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта «Карта жителя Самарской области»
73
Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1100 тонн в сутки), создано 42 рабочих места.
27 августа 2021  17:39
Дмитрий Азаров дал старт новому уникальному для России производству минеральных удобрений 
129
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
27 августа 2021  13:39
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
269
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
27 августа 2021  11:07
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
406
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
27 августа 2021  10:05
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
322
Весь список