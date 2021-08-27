В Волжском районе благоустраивают шесть общественных пространств

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Масштабные работы идут в Южном городе вдоль правого берега реки Подстепновки. Здесь обустраивают набережную, идет второй этап. На песчаном основании сделана креативная детская площадка с необычным игровым оборудованием. Рядом на резиновом основании еще одна площадка для малышей, где установлен игровой комплекс в виде корабля. Есть зона для тихого отдыха, где уже стоят скамейки-диваны, некоторые с навесом, и на траве для красоты «разбросаны» шишки. Такого необычного вида МАФы обязательно привлекут внимание горожан для фотосессий. На набережной построены переходные асфальтовые дорожки. К окончанию всех работ для любителей активного отдыха будет сделана спортивная площадка с воркаутом и скалодромом. Территория вдоль берега будет освещена.

В поселке Петра Дубрава Волжского района идут работы третьего этапа благоустройства центрального парка. Проводится озеленение и установка малых архитектурных форм. Украшением служат даже урны, они белоснежного цвета в форме многогранников. В предыдущие годы здесь проведена ландшафтная планировка, сделаны тротуары, мощеные дорожки и современное освещение, установлена большая детская площадка.

«Наш парк - это настоящая зеленая зона для отдыха в нашем поселке, - говорит житель Петра Дубравы Сергей Николаевич. – Правда, раньше он имел неприглядный вид. Много было сухих деревьев, не было хороших площадок для детишек. Но все поменялось. Игровую площадку сделали, скамейки поставили, дорожки новые обустроили. В этом году деревья сажали, вон какие урны интересные понаставили. Теперь здесь совсем хорошо».

В селе Спиридоновка строят универсальную спортивную площадку. Практически завершено возведение раздевалки, установлены борта на спортплощадке, сделаны асфальтированные пешеходные дорожки, МАФы пока в пути.

Местом притяжения жителей готовятся стать еще три общественных пространства: в поселке Просвет, селе Черноречье и в поселке Дубовый Умет.

Зона тихого отдыха появится и у здания Дома культуры в поселке Просвет. Сейчас делают подъездные пути и тротуары. Затем будет смонтировано освещение, установят скамейки и малые архитектурные формы. Третий этап благоустройства сквера в селе Черноречье подразумевает озеленение территории. Здесь высадят деревья и кустарники, сделают цветники и розарий. На детской площадке появится резиновое покрытие. Для прогулок сделают тротуар и установят малые архитектурные формы. «Наше село меняется на глазах. Перемены в лучшую сторону – это всегда радость, – говорит жительница Черноречья Светлана Ивановна.

Важно отметить, что дизайн-проекты будущих благоустройств обсуждаются с жителями. О том, что каждое значимое изменение требует одобрения людей, подчеркивает глава региона Дмитрий Азаров, потому что в первую очередь, города и поселения меняются для комфорта и удобства жителей.

Фото: пресс-служба облправительства