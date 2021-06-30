Смертельное ДТП в Волжском районе: столкнулись две легковушки

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ДТП произошло 29 июня в 19:30 в Волжском районе Самарской области.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, водитель 1987 года рождения, управляя легковым автомобилем белого цвета, двигался по автомобильной дороге «Подъезд к г.Оренбург», в направлении г. Самары и допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с легковым автомобилем красного цвета под управлением водителя 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля белого цвета, а также пассажир автомобиля красного цвета. Все они бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля красного цвета скончался, сообщает облМВД.