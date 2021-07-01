В Самарской области в суд направлено уголовное дело о гибели в ДТП родителей троих детей

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Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения).

По версии следствия вечером 07.08.2020 водитель автомобиля Datsun Оп-Dо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Самара-Большая Черниговка в Волжском районе Самарской области, в нарушение правил ПДД не выбрал безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, в которой находилась семья с тремя детьми. В результате ДТП дети получили травмы, одному из них причинен тяжкий вред, а оба родителя погибли.

Обвиняемый находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.