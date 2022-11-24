В Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 за последние три года трудоустроились 160 врачей

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Целевое обучение, «подъемные», предоставление жилья и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3. За последние три года в учреждение трудоустроились 160 врачей.



Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение». При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



«Мы проводим активную профориентационную работу со школьниками: рассказываем об учреждении и о том, какую поддержку могут получить будущие сотрудники в период обучения и при трудоустройстве. Сейчас 83 учащихся бакалавриата и ординатуры проходят обучение в СамГМУ по договорам о целевом обучении, — рассказала заместитель главного врача Тольяттинской поликлиники №3 Светлана Солдатова. — Также участвуем в ярмарках вакансий для выпускников старших курсов университетов, в том числе и в других регионах — Ульяновской и Пензенской областях, Республиках Мордовия и Татарстан. За последние 3 года к нам пришли 56 молодых специалистов, 20 из них приехали из других субъектов страны».



Этой осенью к работе в поликлинике приступили 4 врача, завершившие целевое обучение. Среди них — врач-терапевт кабинета неотложной медицинской помощи Любовь Катина.



«Приятно не сомневаться в выборе, который ты сделал еще школьником. Поликлиника №3 — крупнейшая в Европе, — к тому же, она является клинической базой СамГМУ. Это и определило мое решение, — рассказала Любовь Андреевна. — Во время обучения я ежемесячно получала стипендию от организации. Близкое знакомство с поликлиникой произошло в начале пандемии, когда я устроилась на должность медицинской сестры. Этот опыт показал: здесь действительно есть все необходимое для профессионального развития».



Сейчас специалист совмещает работу в поликлинике с целевым обучением в ординатуре по специальности «Пульмонология».



Комфортной адаптации молодых специалистов способствуют «подъемные». При трудоустройстве в год окончания учебного учреждения представители наиболее востребованных специальностей могут получить выплату в размере 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей размер «подъемных» составляет 300 тысяч рублей.



«Этим летом я окончила СамГМУ, — рассказала участковый врач-терапевт Кристина Кузнецова. — На шестом курсе для выпускников проводилась традиционная ярмарка вакансий, где была представлена и Тольяттинская клиническая поликлиника №3. Я задала интересующие меня вопросы и в тот же день решила для себя, что буду работать здесь. При трудоустройстве получила 200 тысяч рублей, также ожидаю выделения служебной квартиры. Сейчас я снимаю жилье, учреждение компенсирует расходы на аренду».



«Подъемные» при трудоустройстве также получают врачи и средние медицинские работники, прибывающие в Самарскую область из других субъектов России и стран. Одной из первых этой мерой поддержки воспользовалась врач общей практики Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Евгения Горбункова.



«Материальная поддержка при трудоустройстве стала неожиданным и приятным бонусом. Как врач общей практики я получила выплату в размере 300 тысяч рублей», — рассказала Евгения Витальевна.



«Неотъемлемая часть нашей работы — развитие школы наставничества. Стимулируем коллег обмениваться опытом, знаниями на благо сохранения здоровья жителей Автозаводского района Тольятти», — отметила Светлана Солдатова.

Фото: минздрав СО