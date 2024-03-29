В Тольяттинской поликлинике №3 провели свыше 2 тысяч исследований на новом ультразвуковом оборудовании

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Новый аппарат УЗИ, приобретенный благодаря национальному проекту «Здравоохранение», установлен в амбулаторно-поликлиническом комплексе №2.



На оборудовании проводятся исследования органов брюшной полости, малого таза, поверхностных структур, а также дуплексное сканирование сосудов. Как отмечают специалисты, благодаря высокоточным датчикам и современному программному обеспечению улучшилась визуализация новообразований.



«Кабинет ультразвуковой диагностики работает в 2 смены. Это позволяет принимать порядка 60 пациентов в день, — пояснил главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Сергей Михайлов. — Очень радует, что сейчас уделяется большое внимание обновлению медицинской техники. Гораздо лучше лечится заболевание, выявленное на ранней стадии, чем формы, которые требуют оперативного вмешательства. Благодаря современному оборудованию мы стали чаще выявлять новообразования и признаки опасных нарушений в работе сердца и сосудов».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставить 700 единиц медтехники.

Фото: Минздрав Самарской области