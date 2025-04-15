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В Сызрани открылся стационар областной офтальмологической больницы

15 апреля 2025 18:03
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в Сызрани открылся стационар областной офтальмологической больницы

В Сызранской городской и районной больнице после капитального ремонта открылось обновленное подразделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов ознакомился с работой обособленного подразделения, которое было отремонтировано за счет средств областного бюджета.

Напомним, филиал областной офтальмологической больницы в Сызрани работает с 2017 года. В связи с началом пандемии COVID-19 в 2019 году койки круглосуточного стационара обособленного подразделения были перепрофилированы для лечения пациентов. Для оказания специализированной офтальмологической помощи остались только консультативно-диагностическое отделение и кабинет неотложной помощи. Для получения хирургического лечения в стационарных условиях жители Сызрани были вынуждены ездить в Самару.

Андрей Орлов отметил, что открытие обособленного офтальмологического отделения позволит приблизить оказание квалифицированной офтальмологической помощи жителям отдаленных районов Правобережья Самарской области.

«Благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы создаем современную медицинскую инфраструктуру в регионе. Теперь жители Сызрани и близлежащих районов, а также соседних регионов смогут получать необходимую офтальмологическую помощь, в том числе с применением высоких технологий», — подчеркнул руководитель ведомства.

В обновленных условиях на новых отремонтированных площадях работают круглосуточный стационар на 20 коек и дневной стационар на 5 пациентов-мест, работает консультативно-диагностическое отделение и кабинет неотложной помощи.

«В настоящее время в стационарных условиях осуществляются современные методы хирургического лечения катаракты, глаукомы, интравитреальные инъекции. С 1 марта в стационарных условиях выполнено 179 операций, консультативно-диагностическое отделение приняло более 1 тысячи пациентов, неотложная помощь была оказана практически 500 жителям. Ежегодно более 10 тысяч пациентов смогут получить специализированную офтальмологическую помощь», — рассказала главный врач СОКОБ им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова.

В 2024 году специалисты консультативно-диагностического отделения обособленного подразделения г. Сызрань приняли 12 837 человек, 2017 пациентам была оказана неотложная офтальмологическая помощь.

Больница им. Т.И.Ерошевского ведет активную работу по приближению квалифицированной офтальмологической помощи жителям Самарской области: имеет отделение в Чапаевске, Сызрани, мобильные комплексы выезжают в другие отдаленные районы области.

Как отметил руководитель ведомства, будет проработан вопрос о проведении капитального ремонта здания для размещения подразделения областной офтальмологической больницы Т.И. Ерошевского на территории Тольяттинской городской клинической больницы 2 им. В.В. Баныкина. Это позволит повысить доступность специализированной медицинской помощи жителям Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.

Фото – Минздрав Самарской области

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