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В Сызрани бригада станции скорой помощи спасла жизнь мужчине после клинической смерти

28 апреля 2021 19:48
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По пути в больницу у пациента случилась остановка сердца.

Когда на станцию скорой помощи Сызрани поступил вызов, бригада врачей оперативно отправилась для оказания медицинской помощи пациенту.

«Мы выехали по адресу, обнаружили мужчину, который жаловался на сильные боли за грудиной. Мы сделали все, чтобы облегчить его состояние, и транспортировать  в стационар, - рассказывает фельдшер Галина Валентиновна.  -  По пути случилась остановка сердца. Естественно, мы тут же начали реанимационные мероприятия, они закончились благополучно, но перед стационаром случилась вторая остановка сердца и клиническая смерть. И снова мы с моим коллегой  возобновили реанимацию и довезли пациента  в стационар живым, где ему оказали необходимую специализированную медицинскую помощь». 

В приемном покое центральной городской больницы бригаду с пациентом встретила кардио-реанимация, которая немедленно приступила к оказанию помощи. Так,  общими усилиями пациент был спасен. 

Галина Николаевна, жена спасенного пациента Михаила Новикова, которая пришла поблагодарить спасителей мужа, рассказывает:

«Скорая помощь приехала вовремя, но как только отъехали от дома, у мужа отказало сердечко. Сотрудники скорой запустили сердце, но потом перед больницей снова была остановка. И снова его, можно сказать, откачали. За это спасение мужа им огромное спасибо. Никогда этого не забуду, дай бог им здоровья и счастья.  Мужу в  тольяттинской больнице сделали операцию, чувствует он себя намного лучше». 

У Михаила Александровича случился тяжелый инфаркт миокарда, дополняет фельдшер бригады Радомир Давыдов.

«После клинической смерти мы с коллегой Галиной Валентиновной предприняли все усилия для его спасения, успели откачать мужчину, словом, спасли человека. В Тольятти ему произвели стентирование, он чувствует себя хорошо. Михаил Александрович нам звонил оттуда, благодарил за помощь», - говорит фельдшер.  

Сегодня, когда 22-летнего Радомира спрашивают, впервые ли ему довелось оказаться в такой ситуации, он скромно отвечает: «Всякие случаи бывали, этот далеко не первый. Такая работа».

 

Теги: скорая помощь спасли жизнь Сызрань

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