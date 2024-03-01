В Ставропольском районе создаются новые условия для оказания медпомощи

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» жители села Русская Борковка — порядка 2,5 тысяч человек — наблюдаются, проходят диспансеризацию и профосмотры в обновленном офисе врача общей практики.



Помощь пациентам в новых условиях оказывает врач Наталья Чаплагина.



«В последнее время Русская Борковка растет и развивается — сказывается близость к городу. В село переезжают семьями. Поэтому вопрос развития условий оказания медицинской помощи жителям очень важен, — отметила врач. — В офисе после ремонта стало комфортно и современно. Провели ремонт входной группы и всех помещений, заменили сантехнику, установили навигационные указатели. Частично заменили медтехнику и мебель, ожидается дополнительная поставка оборудования».



Напомним, благодаря нацпроекту в Ставропольском районе уже обновили 20 объектов здравоохранения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы.