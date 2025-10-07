Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
В Шигонском районе возведут пять новых ФАПов

7 октября 2025 15:59
177
В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли.

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Шигонской центральной районной больнице продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. Местные жители будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в 5 новых фельдшерско-акушерских пунктах.

На сегодняшний день в селе Старый Тукшум подготавливают основание для возведения здания. В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли, а в посёлке Луговской производится заливка основания здания бетоном.

«Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов —значительный вклад в улучшение системы здравоохранения. По завершении строительных работ местные жители получат доступ к медицинскому обслуживанию в оборудованных и удобных помещениях», — отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая 2 новых ФАПа в сёлах Климовка и Кяхта Шигонского района.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

