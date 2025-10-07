В Шигонском районе возведут пять новых ФАПов

177

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Шигонской центральной районной больнице продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. Местные жители будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в 5 новых фельдшерско-акушерских пунктах.

На сегодняшний день в селе Старый Тукшум подготавливают основание для возведения здания. В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли, а в посёлке Луговской производится заливка основания здания бетоном.

«Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов —значительный вклад в улучшение системы здравоохранения. По завершении строительных работ местные жители получат доступ к медицинскому обслуживанию в оборудованных и удобных помещениях», — отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая 2 новых ФАПа в сёлах Климовка и Кяхта Шигонского района.

Фото: минздрав СО