В Сергиевском районе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» на базе Сергиевской центральной районной больницы начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. В отделении оборудован дневной стационар, два кабинета врачей-онкологов и процедурный, а также поставлено новое эндоскопическое оборудование. Организована совместная работа врача-эндоскописта, рентгенолога, онколога и врача ультразвуковой диагностики.

Открытие специализированного отделения повысит доступность диагностики новообразований для жителей Сергиевского и близлежащих районов – Челно-Вершинского, Шенталинского, Исаклинского, Клявлинского и Камышлинского.

«В клинико-диагностическом блоке пациенты смогут пройти все основные виды обследований на современном оборудовании – компьютерную томографию, маммографию, эндоскопию и ультразвуковое исследование. Его наличие существенно увеличивает качество проведения исследований и сокращает время до начала лечения. Кроме того, в ЦАОПе предусмотрен дневной стационар для лечения онкологических больных, включая проведение химиотерапии. Подключение к единой цифровой системе позволит оперативно передавать данные специалистам в Самарский областной клинический онкологический диспансер», - рассказывает главный врач больницы Сергей Бородулин.

Специалисты напоминают, что в программу диспансеризации включены скрининги, которые помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. При выявлении подозрения на онкозаболевание по направлению лечащего врача пациент проходит обследования в ЦАОПах. Их основная цель - уточняющая диагностика и определение дальнейшей тактики лечения и медицинского сопровождения.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в Самарской области работает 12 центров амбулаторной онкологической помощи, среди которых 2 открыты в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.