В семье Героя СВО, финалиста программы «Время героев» Константина Яшина родилась двойня

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Врачи Перинатального центра Тольяттинской городской клинической больницы №5 помогли появиться на свет двойне. Мальчик и девочка весом 2540 и 3160 граммов родились в семье Героя специальной военной операции, финалиста программы «Время героев» Константина Яшина.



Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях. Так, Константин по итогам участия в программе был назначен генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА».



Теперь он с супругой еще и родители 5 детей - у них четыре дочки и долгожданный сын.



Когда Константин ушел на службу в зону СВО, его супруга помогала дома и участвовала в сборе гуманитарной помощи для бойцов.



В церкви на территории Луганской народной республики супруги обвенчались.



"Каждый раз, вспоминая, мурашки пробегают по коже. Мы венчались, а стены тряслись от взрывов. Но нестрашно, ведь я была рядом с мужем, которого не видела долгое время," - поделилась Екатерина.



Вскоре семья узнала о беременности. Сегодня многодетных родителей переполняет счастье и любовь. Они уверены, что участие в СВО сделало их союз более крепким.



«Если честно, даже не верится - у нас четыре дочки, а пятым родился наш долгожданный сын. Постараемся вырастить его защитником Родины», - подчеркнул Константин Яшин.



На данный момент мама и малыши чувствуют себя хорошо, а на выписке их встретил счастливый папа.



Всего в этом году в Перинатальном центре тольяттинской больницы родились более 2600 детей, из них 44 двойни и 1 тройня.

Фото: минздрав СО