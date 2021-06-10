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В селе Старое Усманово началось возведение нового ФАПа

10 июня 2021 15:09
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На сегодняшний день подготовлено основание, в ближайшее время планируется приступить к сборке каркаса.

В селе Старое Усманово Камышлинского района будет возведено новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Работы уже ведутся. На сегодняшний день подготовлено основание, в ближайшее время планируется приступить к сборке каркаса.

«Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится взамен старого, который размещён в приспособленном помещении, - рассказала главный врач Камышлинской ЦРБ Светлана Русинова. – Село Старое Усманово находится в 35 км от ЦРБ, поэтому жители с нетерпением ждут, когда они смогут посещать новый ФАП, который необходим в первую очередь для улучшения качества оказания медицинской помощи.  Новый пункт будет оснащён современным оборудованием – аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, укладками для оказания первичной медико-санитарной помощи. 456 сельчан будут получать медицинскую помощь в просторном помещении, в комфортных условиях».

Улучшение условий оказания медицинской помощи, развитие системы здравоохранения – часть стратегии лидерства Самарской области, которая была разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона. «В 2021 – 2023 годах запланировано возведение модульных зданий для размещения 5 консультативно-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врачей общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также запланирован капитальный ремонт целого ряда таких учреждений», — отметил Глава региона в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям области.

В этом году по программе «Земской фельдшер» на работу в ФАП села Старое Усманово пришла молодой специалист - медицинская сестра Алия Ханнанова. В 2020 году новый модульный ФАП появился в селе Татарский Байтуган в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту новым оборудованием было оснащено детское отделение ЦРБ: получена рентгенологическая цифровая установка на два рабочих места, которая позволяет выполнять более тщательную и четкую диагностику систем и органов детей, снизив лучевую нагрузку их организмы.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Камышлинский район новый ФАП

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