В Самаре руководитель назначил на вакантные должности 9 лиц, которые свои служебные обязанности не исполняли

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В феврале 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области установлена причастность начальника ФГКУ «Специальное управление № 39» ФПС МЧС России (далее – Управление) к злоупотреблению должностными полномочиями.

В период с 2016 по 2023 год вышеупомянутый руководитель, действуя умышленно, из личной заинтересованности, назначил на вакантные должности Управления 9 лиц, которые фактически свои служебные обязанности не исполняли.

Кроме того, он давал указания подчиненным ему сотрудникам вносить в табеля учета рабочего времени личного состава заведомо ложные сведения в отношении фиктивно трудоустроенных лиц, которым впоследствии ежемесячно необоснованно начислялась заработная плата и иные выплаты по должностям, включая повышенное премирование.

Всего за указанный период на банковские счета номинально устроенных сотрудников перечислено более 35 млн рублей, что повлекло причинение существенного имущественного ущерба Федеральному бюджету.

Кроме того, необходимо отметить, что ФГКУ «Специальное управление № 39» ФПС МЧС России обеспечивает пожарную безопасность на объектах оборонно-промышленного комплекса, таких как предприятия ракетно-космической промышленности, авиационного и космического двигателестроения. Своими действиями руководитель ослаблял боевые пожарные расчеты, что приводило к ослаблению сил и средств пожарных подразделений, увеличивая время реагирования, обнаружения и снижение качества профилактических мероприятий и тушения пожаров на вверенных управлению режимных оборонных предприятиях.

Промышленным районным судом г. Самары фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ему назначено наказание сроком 4 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.