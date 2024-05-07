День города отметят в технопарке «Жигулёвская долина»

122

2 июня в рамках празднования Дня города Тольятти на открытой площадке технопарка «Жигулёвская долина» состоится Экопикник. Он проводится уже четвёртый год подряд.

С 12:00 до 15:30 всех участников ждут интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, викторины, концертные выступления вокальных, инструментальных и хореографических коллективов города, экомаркет – ярмарка полезных продуктов питания, экопродукции и изделий хенд-мейд.

Экопикник славится большим количеством призов, которые разыгрываются каждый час. В финале мероприятия будут разыграны главные призы – 3 электросамоката!

В рамках Дня города на территории технопарка также пройдёт городской турнир по диск-гольфу и «Весёлые старты». Начало соревнований в 10.00.

Приглашаем всех желающих принять участие в праздновании Дня города в «Жигулёвской долине»! Будет весело, интересно и полезно. Вход свободный.

На площадке Экопикника будет работать экомобиль ГК «ЭкоВоз», все собранные отходы будут переработаны.