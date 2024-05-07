В Ставропольском районе бывшего директора строительной компании обвинили в мошенничестве с квартирами детей-сирот

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Прокуратура Ставропольского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора строительной компании. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2015 года по 2017 год администрация Ставропольского района заключила с ООО «Базис-С.А.» пять муниципальных контрактов на приобретение 59 квартир для обеспечения граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая стоимость контрактов составила около 69 млн рублей.

Приобретенные жилые помещения располагались в построенных организацией 10 многоквартирных домах, возведенных с существенными нарушениями технических и санитарных регламентов, требований противопожарной безопасности, законодательства об энергосбережении. Директор строительной фирмы представил в муниципалитет подложную документацию о технических характеристиках объектов, ставшую основанием для ввода домов в эксплуатацию и реализации квартир заказчику.

Фактически состояние зданий и отделка жилых помещений не соответствовали предъявляемым требованиям.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 81 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ставропольский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывший руководитель комитета по управлению имуществом администрации района осужден за халатность, допущенную при приобретении жилья.