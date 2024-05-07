Самарский Росреестр провел методический час по «гаражной амнистии»

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На площадке администрации городского поселения Осинки м.р. Безенчукский состоялся прием граждан по теме «гаражная амнистия». Мероприятие проходило в рамках плановых консультаций по вопросам оформления прав на гаражи.

Исполняющая обязанности начальника межмуниципального отдела по Безенчукскому, Приволжскому и Хворостянскому районам Наталья Райская вместе с специалистом 1-й категории администрации городского поселения Осинки Анастасией Курдыш проанализировали представленные жителями документы, дали им свои рекомендации, а также приняли заявление о бесплатном предоставлении в собственность гражданина земельного участка под гаражом. Была запланирована следующая дата совместного приема граждан по применению Закона о «гаражной амнистии».

Специалист 1-й категории администрации городского поселения Осинки Анастасия Курдыш отмечает: «На территории городского поселения Осинки нет гаражных кооперативов, но очень много гаражей индивидуальной постройки, большая часть которых не зарегистрирована в ЕГРН. Совместная деятельность Росреестра и администрации поселения дает возможность собственникам гаражей ускорить момент их легализации и в дальнейшем позволит беспрепятственно совершать сделки с ними».