Я нашел ошибку
Главные новости:
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
Почта России выпустила марку, посвящённую вступлению в должность Президента РФ
Почта России выпустила марку, посвящённую вступлению в должность Президента РФ
В Самарской области разразится гроза
В Самарской области разразится гроза
МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков
МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков
Самарский Росреестр провел методический час по «гаражной амнистии»
Самарский Росреестр провел методический час по «гаражной амнистии»
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Сызранской ТЭЦ
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Сызранской ТЭЦ
В Самаре руководитель назначил на вакантные должности 9 лиц, которые свои служебные обязанности не исполняли
В Самаре руководитель назначил на вакантные должности 9 лиц, которые свои служебные обязанности не исполняли
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков

7 мая 2024 17:54
71
МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Самарской области с начала 2023 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за это время заблокировала в регионе больше 60 млн вызовов.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков с начала 2023 года превысил 13 млн минут или почти 25 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям Самарской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 12,5 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Самарской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Заметно выросла популярность сервиса МТС «Защитник», который блокирует спам-звонки. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты, эксперты, а также сами пользователи», – отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
7 мая 2024  17:07
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
93
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
283
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
213
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
349
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
621
Весь список