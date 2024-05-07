МТС заблокировала в Самарской области более 60 миллионов спам-звонков

71

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Самарской области с начала 2023 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за это время заблокировала в регионе больше 60 млн вызовов.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков с начала 2023 года превысил 13 млн минут или почти 25 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям Самарской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 12,5 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Самарской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Заметно выросла популярность сервиса МТС «Защитник», который блокирует спам-звонки. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты, эксперты, а также сами пользователи», – отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.