Жители Камышлинского района узнали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде

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В Самарской области открылась серия летних форсайт-сессий в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого» регионального департамента инфортехнологий и связи.

Первая сессия прошла в Камышлинском районе. На встрече с жителями представители департамента и ГБУ СО «Цифровой регион» рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуги.

Жителей района также интересовали вопросы регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ее использование в государственных информационных системах, в частности, ФНС, ПФР, ФСС.

Также была озвучена информация по наиболее востребованным государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, как для физических, так и для юридических лиц, в том числе о мерах социальной поддержки и услугах, направленных на противодействие COVID-19.

Еще одна важная тема встречи - развитие инфраструктуры и межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг в электронной форме.

«Для жителей муниципальных районов этот вопрос особенно актуален, так как для получения той или иной услуги, например, социальной выплаты, раньше приходилось ездить за несколько десятков километров в районный центр. Теперь такой проблемы нет: большинство услуг жители даже самого отдаленного населенного пункта могут получить у себя дома, а межведомственное взаимодействие избавляет от сбора лишних документов и ускоряет процесс получения услуги», - сообщил руководитель департамента информтехнологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Следующая встреча в рамках «Ресурсной среды для каждого» пройдет в Большеглушицком районе 11 июня 2021г. Всего в течение лета форсайт-сессии департамента информтехнологий и связи пройдут в 10 муниципальных образованиях Самарской области.