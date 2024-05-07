Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио

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Уважаемые работники и ветераны отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вот уже почти целое столетие, с момента создания самарского государственного радиовещания, представители вашей профессии помогают жителям региона быть на связи со своими близкими, обмениваться информацией, активно участвовать в жизни родного региона и страны.

Во время Великой Отечественной войны связисты вместе со всем советским народом на передовой и в тылу приближали Великую Победу, вдохновляя людей на ратные и трудовые свершения, а после разгрома фашистской Германии и ее сателлитов помогали восстанавливать народное хозяйство.

Сегодня от уровня развития связи и телекоммуникаций во многом зависит социально-экономическое развитие Самарской области, России в целом, качество жизни наших земляков и, конечно, обороноспособность страны, успех солдат и офицеров в их героической борьбе с неонацистским киевским режимом в зоне специальной военной операции.

Ваши усилия, направленные на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, способствуют ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни нашего общества, обеспечению технологического суверенитета страны.

Глава государства поставил задачу в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» сформировать к 2030 году цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Уверен, самарские специалисты, опираясь на опыт и традиции ветеранов отраслей связи, достойно справятся с этой задачей.

Особые поздравления в этот день – всем, кто обеспечивает связь в военное время, несет службу в Радиотехнических войсках Министерства обороны РФ. Как и восемь десятилетий назад, сегодня наши связисты доблестно ведут радиолокационную разведку и обеспечивают необходимой информацией воинские соединения, тем самым помогая принимать верные решения и приближать Победу.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, честный, самоотверженный труд на благо самарской земли, за ваше стремление идти в авангарде технологического развития региона и нашей великой Родины — России.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров