Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
Путин вступил в должность президента
Путин вступил в должность президента
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио

7 мая 2024 11:28
159
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио

Уважаемые работники и ветераны отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вот уже почти целое столетие, с момента создания самарского государственного радиовещания, представители вашей профессии помогают жителям региона быть на связи со своими близкими, обмениваться информацией, активно участвовать в жизни родного региона и страны.

Во время Великой Отечественной войны связисты вместе со всем советским народом на передовой и в тылу приближали Великую Победу, вдохновляя людей на ратные и трудовые свершения, а после разгрома фашистской Германии и ее сателлитов помогали восстанавливать народное хозяйство.

Сегодня от уровня развития связи и телекоммуникаций во многом зависит социально-экономическое развитие Самарской области, России в целом, качество жизни наших земляков и, конечно, обороноспособность страны, успех солдат и офицеров в их героической борьбе с неонацистским киевским режимом в зоне специальной военной операции.

Ваши усилия, направленные на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, способствуют ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни нашего общества, обеспечению технологического суверенитета страны.

 Глава государства поставил задачу в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» сформировать к 2030 году цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Уверен, самарские специалисты, опираясь на  опыт и традиции ветеранов отраслей связи, достойно справятся с этой задачей.

Особые поздравления в этот день – всем, кто обеспечивает связь в военное время, несет службу в Радиотехнических войсках Министерства обороны РФ. Как и восемь десятилетий назад, сегодня наши связисты доблестно ведут радиолокационную разведку и обеспечивают необходимой информацией воинские соединения, тем самым помогая принимать верные решения и приближать Победу.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, честный, самоотверженный труд на благо самарской земли, за ваше стремление идти в авангарде технологического развития региона и нашей великой Родины — России.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»
06 мая 2024, 09:19
В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»
Участников и организаторов международного антифашистского форума «Гитары в строю», зрителей сегодняшнего гала-концерта поприветствовал Губернатор... Общество
345
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
01 мая 2024, 10:44
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
Вместе трудясь на благо родного края, мы создаём условия для дальнейшего опережающего развития Самарской области. Общество
872
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024, 20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов.  Общество
976
В центре внимания
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
228
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
158
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
331
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
563
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
335
Весь список