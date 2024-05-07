В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России

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До торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце менее трех часов. 7 мая Владимир Путин принесет присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда. Среди приглашенных, по традиции, также главы регионов, Герои России, представители общественных организаций и конфессий, деятели науки и культуры. Процедура строго регламентирована, все расписано буквально по минутам. В зал внесут государственный флаг, штандарт президента, знак главы государства. И особый экземпляр Конституции. Именно на ней Владимир Путин будет держать руку, произнося клятву. Ее текст тоже строго определен. 33 слова.

Президентские выборы состоялись в марте при рекордной явке в новейшей истории нашей страны. Владимир Путин, он участвовал как самовыдвиженец, заручился поддержкой более 87% избирателей. Результат исторический. Показатель доверия со стороны граждан.

Начинается новый политический цикл. Сегодня, по закону, после вступления в должность избранного главы государства правительство сложит свои полномочия.

Торжественную церемонию вступления в должность президента России покажет Первый канал. Начало трансляции в 11:40. До этого в прямом эфире информационный канал, пишет 1tv.ru.