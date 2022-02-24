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В селе Спасское Сергиевского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

24 февраля 2022 15:37
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ФАП находится в центре села — недалеко от общеобразовательной школы, отделения почты и дома культуры.

В селе Спасское Сергиевского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в центре села — недалеко от общеобразовательной школы, отделения почты и дома культуры. Помощь жителям в обновленном подразделении оказывает фельдшер высшей категории Любовь Макарова. С селом Спасское связана большая часть частной и профессиональной жизни Любови Михайловны.
«Здесь я родилась и выросла, — рассказала Любовь Макарова. — После школы поступила в Кинель-Черкасское медицинское училище, а в 19 лет окончила обучение, вернулась в Спасское и пришла на работу в ФАП —1 апреля 1987 года был мой первый рабочий день. В этом году будет, можно сказать, юбилей профессиональной деятельности — 35 лет. Здесь у меня и родители, братья и сестры, и дети — все. Село у нас мирное, спокойное. Много людей старшего возраста, они особенно рады новым условиям».
В соответствии с графиком прием пациентов в подразделении ведет врач общей практики села Елшанка Светлана Слюсаревская.
«В новом здании и нам, и пациентам комфортнее, — отметила Светлана Владимировна. — Здесь светло и просторно, есть все удобства. Кроме того, ФАП укомплектован новым современным оборудованием. У нас есть все необходимое для проведения профилактических осмотров и первого этапа диспансеризации, также созданы условия для оказания экстренной медицинской помощи. В ФАПе установлена новая компьютерная техника, что позволит обеспечить работу Единой медицинской информационно-аналитической системы. ЕМИАС упростит планирование повторного визита пациента и заполнение медицинской документации».
Напомним, в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения также проведен капитальный ремонт в 7 подразделениях Сергиевской больницы, в том числе в офисах врачей общей практики в поселке Светлодольск, селах Воротнее, Кармало-Аделяково и Сидоровка, а также в фельдшерско-акушерском пункте в селе Чекалино.

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
ФАП находится в центре села — недалеко от общеобразовательной школы, отделения почты и дома культуры.
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