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В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа

4 августа 2025 20:43
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В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.

В рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Нижняя Кондурча Елховского района идёт строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.

Завершены основные этапы строительства: возведен фундамент здания, установлены кровля и окна. На данный момент ведутся внутренние отделочные работы.

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта – важное и своевременное решение, – отметил главный врач Елховской центральной районной больницы Леонид Винокуров, – В Елховском районе значительную долю населения составляют жители старше трудоспособного возраста, особенно нуждающиеся в доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи. ФАП будет оснащен современным оборудованием, что повысит уровень оказания медицинской помощи для всех жителей населенных пунктов».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории, в том числе в селе Вязовка Елховского района.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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