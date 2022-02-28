В селе Костюнькино начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт

98

Жители села Костюнькино Шенталинского района теперь получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, возведенном в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.



В новом фельдшерско-акушерском пункте в селе Костюнькино медицинскую помощь жителям оказывает специалист со стажем более 45 лет — фельдшер Лидия Крыслова. ФАП, оснащенный современным оборудованием, стал для нее большим подспорьем.

«Прежний ФАП находился в приспособленном помещении, — рассказала Лидия Крыслова. — В новом здании созданы наиболее комфортные условия для приема пациентов. Мы получили новое оборудование — электрокардиограф,

автоматический дефибриллятор, аппарат ручной искусственной вентиляции легких, биохимический портативный анализатор крови, а также все необходимое для оказания неотложной доврачебной помощи».

В обновленном подразделении получают медицинскую помощь более 200 жителей, в том числе более 30 детей.

«Фельдшерско-акушерский пункт – важнейшая составляющая сельской инфраструктуры, необходимая для оказания своевременной медицинской помощи местным жителям, — отметил главный врач Шенталинской больницы Вячеслав Михайлов. — Поставка электрокардиографа нового поколения позволила нам создать условия для проведения телемедицинских консультаций: фельдшер может оперативно направлять результаты исследований специалистам медучреждений области для вторичного рассмотрения».

Фото: минздрав СО