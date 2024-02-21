В селе Ерзовка Кинель-Черкасского района работает новый ФАП

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В селе Ерзовка Кинель-Черкасского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт, возведённый благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Здесь более 500 местных жителей получают необходимую помощь, наблюдаются и проходят первый этап диспансеризации.



«С новым оборудованием и компьютерной техникой работать вдвойне приятно. Также поставлены камеры для хранения лекарственных препаратов. Есть все возможности для проведения телемедицинских консультаций. Аппарат ЭКГ подключен к ЕМИАС. С его помощью при подозрении на инфаркт можно передать результат в областной кардиодиспансер и своевременно принять решение об организации специализированной помощи», — рассказала фельдшер Наталья Грищенко.



По графику в ФАП приезжает медицинская бригада узких специалистов, а также передвижной флюорограф.



Напомним, за последние годы благодаря нацпроекту обновлены 8 отделений Кинель-Черкасской больницы и возведено 6 фельдшерско-акушерских пунктов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО