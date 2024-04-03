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В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов

3 апреля 2024 11:10
58
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов

В Самарском государственном медицинском университете проводится уникальная для медицинских вузов трансформация образовательной деятельности. Ее результатом должно стать восполнение дефицита кадров в первичном медицинском звене, а также индивидуальная подготовка эффективных высококвалифицированных специалистов, в соответствии с вызовами медицины будущего.

Как подчеркнул ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, трансформационный процесс представляет собой полную пересборку образовательных программ с учетом запросов практического здравоохранения, индустриальных партнеров университета, а также пожеланий самих студентов как заказчиков своего образования.

«Сегодня мы четко осознаем, что перемены необходимы. Это уже не пожелание, а требование времени. Мы трансформируем все направления развития вуза, и образование должно быть прогрессивным, чутко откликающимся на все те перемены, внутри которых все мы развиваемся. Формируя образовательные программы, мы прежде всего должны видеть, каким в финале будет наш выпускник. И это должен быть специалист, за которым будут стоять очереди потенциальных работодателей», — комментирует ректор СамГМУ.

Обсуждению изменений, которые будут внедрены в университете уже с сентября 2024 года, был посвящен круглый стол с участием ректора СамГМУ, министерства здравоохранения Самарской области, главных врачей медицинских организаций региона, образовательных, научных и инновационных подразделений СамГМУ.

В качестве модератора мероприятия выступил член Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ, сопредседатель Экспертного совета Госдумы РФ по непрерывному образованию, научный руководитель экспертно-аналитического центра «НОП» Евгений Сженов. Он подчеркнул, что сегодня опыт СамГМУ высоко оценивается на федеральном уровне и все шаги в развитии университета вызывает большой интерес участников образовательной отрасли.

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