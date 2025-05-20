Я нашел ошибку
Главные новости:
Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.
Завтра в Самарской области сохранится сильный ветер
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.
В СамГМУ разработаны инновационные аллогенные биоматериалы для 3D-биопечати  хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек
Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре.
Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве
V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» пройдет в Татарстане
В целях безопасности до прибытия подразделений из здания были эвакуированы 700 человек, из них 150 детей.
В торгово-развлекательном комплексе на 18 км Московского шоссе Самары сработала пожарная сигнализация
В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения.
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала о влиянии эндокринных заболеваний на зрение
Специалисты отфрезеруют выработавший свой ресурс асфальт с трещинами и колейностью, после чего устроят выравнивающие слои и для обеспечения ровной и износостойкой поверхности устроят тонкослойное покрытие из горячей асфальтобетонной битумоминеральной смес
Перечень ремонта федеральных дорог на территории региона в 2025 году
Благоустроить все парки региона планируют в течение четырех лет.
Глава региона поручил до конца года привести  в порядок Загородный парк Самары
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.41
-0.36
EUR 90.51
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IVМузыкального фестиваля Юрия Башмета
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму»
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ разработаны инновационные аллогенные биоматериалы для 3D-биопечати  хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек

20 мая 2025 19:30
89
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали уникальную линейку авторских гидрогелей, а также биочернила. Они будут использоваться в 3D-биопечати хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек в реконструктивно-регенеративной медицине. Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.

Инновационные материалы разработаны в Самарском банке тканей НИИ «БиоТех» СамГМУ по запатентованной технологии «Лиопласт»®. Биочернила и гидрогели предназначены для создания персонализированных решений в медицине. Так, в рамках проекта «Приоритет 2030» с использованием аллогенных биоматериалов ученые разрабатывают отечественные биопродукты для восстановления покровных, опорных и соединительных тканей. 3D-биопринтинг может быть интегрирован в клиническую практику для лечения пациентов.

Например, в травматологии с их помощью врачи смогут восстанавливать сложные переломы, заполняя дефекты костей персонализированными биопечатными имплантатами, которые ускоряют заживление и снижают риск отторжения.  В ортопедии технология позволит создавать анатомически точные хрящевые конструкты для суставов, замедляя развитие артроза у пациентов с дегенеративными заболеваниями.  В стоматологии станет возможной печать биоактивных мембран для направленной регенерации тканей при лечении пародонтита или восстановлении утраченных участков костной ткани и слизистых оболочек.  В офтальмологии биочернила помогут выращивать трансплантаты роговицы или конъюнктивы для пациентов с ожогами и травмами глаз, возвращая им зрение без риска иммунного отклика. 

Как отмечает старший научный сотрудник, заведующий лабораторией биопринтинга НИИ "БиоТех" СамГМУ Николай Рябов, главная особенность аллогенных биоматериалов заключается в их высокой биосовместимости, что минимизирует риск отторжения. Это выгодно отличает их от от ксеногенных и синтетических аналогов.

«Они обеспечивают идеальные условия для восстановления тканей, полностью отвечая принципам репаративной регенерации — процесса восстановления клеток, тканей и органов после травмы и в ходе различных патологических процессов, — комментирует Николай Рябов. — Аллогенные биоматериалы найдут широкое применение в травматологии, ортопедии, стоматологии, офтальмологии и других областях медицины. Их уникальность заключается в персонифицированном подборе компонентов. Это позволяет создавать биоматериалы, идеально соответствующие конкретному типу ткани или органа, а также решать сложные клинические задачи, которые ранее считались неразрешимыми».

Как отмечают ученые-разработчики, создание гидрогелей и биочернил проходит несколько этапов: от выбора источника и разработки технологии до физико-химических исследований и доклинических испытаний. Для достижения нужных свойств гидрогелей и биочернил используются передовые научные методы, включая технологию «Лиопласт»®, культивирование клеток и 3D-биопринтинг. Лежащее в основе технологии сочетание инноваций и доказанной эффективности открывает новые возможности в регенеративной медицине.

«3D-биопечать представляет собой революционный подход, открывающий новые горизонты в регенеративной медицине и трансплантологии, — комментирует директор НИИ «БиоТех» СамГМУ, руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ на базе СамГМУ Лариса Волова.  — Она позволяет создавать трехмерные структуры с использованием живых клеток, что делает возможным воспроизведение тканей и органов для трансплантации. В будущем разработка новых технологий может повысить эффективность использования аллогенных материалов и уменьшить зависимость от донорских источников».

Ученые отмечают, что в ближайшее время акцент в их работе будет сделан на улучшение производственных процессов, расширение функционала продуктов и партнерство с научными учреждениями для разработки инновационных решений. Это позволит не только улучшить качество и функциональность биочернил и гидрогелей, но и расширить спектр их применения.

«Наша глобальная цель — создать стандартизированную линейку коммерческого биогеля и внедрить ее в клиническую практику. Безопасность и биосовместимость гидрогелей и биочернил обеспечивается многоуровневым контролем и строгими стандартами качества, включая доклинические и клинические испытания. В настоящее время развитие технологии 3D-биопечати требует преодоления технических, этических и регуляторных барьеров, но потенциал этого направления огромен. Мы находимся в начале этого пути, и впереди нас ждут новые открытия и достижения в области медицины», — отмечает Лариса Волова.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения.
20 мая 2025, 17:41
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала о влиянии эндокринных заболеваний на зрение
В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения. Здравоохранение
111
В новом подразделении будет размещено 8 терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии.
20 мая 2025, 16:19
В Самаре завершен капитальный ремонт отделения поликлиники №14
В новом подразделении будет размещено 8 терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория,... Здравоохранение
176
Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет, однако данные нарушения ассоциированы с негативными последствиями для здоровья.
19 мая 2025, 14:38
Врач-эндокринолог СамГМУ назвала факторы риска и методы профилактики предиабета
Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет,... Здравоохранение
507
Здравоохранение
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.
20 мая 2025  19:30
В СамГМУ разработаны инновационные аллогенные биоматериалы для 3D-биопечати  хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек
89
В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения.
20 мая 2025  17:41
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала о влиянии эндокринных заболеваний на зрение
122
В новом подразделении будет размещено 8 терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии.
20 мая 2025  16:19
В Самаре завершен капитальный ремонт отделения поликлиники №14
198
Самарская область вошла в список регионов с наибольшим спросом на травматологов
20 мая 2025  12:16
Самарская область вошла в список регионов с наибольшим спросом на травматологов
262
Современные аппараты ЭКГ и эндоскопическое оборудование - видеобронхоскоп - поставлены в Новокуйбышевскую больницу благодаря национальному проекту
19 мая 2025  20:21
Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом оборудовании
494
Более 28 тысяч детей, страдающих тяжелыми и редкими заболеваниями, получили помощь.
19 мая 2025  20:14
Фонд «Круг добра» подвел итоги за несколько лет работы
426
Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет, однако данные нарушения ассоциированы с негативными последствиями для здоровья.
19 мая 2025  14:38
Врач-эндокринолог СамГМУ назвала факторы риска и методы профилактики предиабета
511
В рамках профилактической акции участники получили возможность пройти осмотр врача-дерматолога, задать вопросы по теме защиты кожи и получить буклеты с полезной информации о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни.
19 мая 2025  14:24
Специалисты Самарского онкодиспансера напомнили жителям, как защитить кожу и вовремя заметить опасность
510
Для пациентов с низким уровнем холестерина попросили бесплатных лекарств
19 мая 2025  11:14
Для пациентов с низким уровнем холестерина попросили бесплатных лекарств
367
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина.
17 мая 2025  17:38
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
978
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14557
Весь список
В центре внимания
Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре.
20 мая 2025  19:24
Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве
76
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
20 мая 2025  12:43
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
234
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
20 мая 2025  10:23
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
279
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
20 мая 2025  10:19
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
256
В Самаре разбушевалась стихия
20 мая 2025  09:54
В Самаре разбушевалась стихия
269
Весь список