В СамГМУ разработали веб-сервис для диагностики эндокринных заболеваний

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России создали веб-сервис для улучшения диагностики пациентов с первичным гиперпаратиреозом — одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний после сахарного диабета и патологий щитовидной железы. Программа оценивает результаты анализов пациента, помогает быстро установить диагноз и определить тактику лечения. На разработку получен патент.

Первичный гиперпаратиреоз — заболевание, при котором околощитовидная железа вырабатывает избыточное количество паратиреоидного гормона. Эта болезнь вызывает целый ряд проблем, поэтому так важно своевременно установить диагноз и назначить лечение.

Чтобы установить диагноз, пациенту назначают анализы и инструментальные исследования, результаты которых вносятся в программу. Она выдает интегральный показатель, по которому можно установить или опровергнуть диагноз первичного гиперпаратиреоза и определить тактику лечения.

Веб-сервис планируется распространить среди заинтересованных специалистов и, в перспективе, разработать специальное приложение для мобильных устройств.

Разработку вели специалисты кафедры общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ под руководством ее заведующего, д. м. н., профессора Игоря Макарова, а также магистранты Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ. Она была организована в 2022 году, — одна из первых среди других российских университетов. ПИШ СамГМУ создана с целью реализации принципиально новой модели инженерного образования для здравоохранения. Она нацелена на создание экспортно-ориентированных продуктов, для этого сегодня остро необходимо комбинированное владение инженерными и медицинскими компетенциями по направлению Life Science.

В перспективе, лабораторные корпусы Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ будут размещены на территории нового межвузовского кампуса в Самаре. Создание студенческого кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Появление нового кампуса призвано способствовать взаимодействию между научным и технологическим сообществом Самарской области, развитию научного инновационного потенциала региона и страны.