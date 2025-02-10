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В СамГМУ разработали новые VR-симуляторы для эффективной подготовки медицинских специалистов

10 февраля 2025 09:37
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В СамГМУ разработали новые VR-симуляторы для эффективной подготовки медицинских специалистов

В Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали четыре новых симулятора на основе виртуальной реальности для эффективной подготовки медицинских специалистов. Эти инновационные решения позволяют отрабатывать навыки в различных областях медицины в безопасной иммерсивной среде. Все симуляторы включают в себя обучающий режим с подсказками и контрольный с возможностью объективной оценки знаний.

Виртуальный симулятор «Регистрация и интерпретация электрокардиограммы» https://sim-med.ru/simulator/vr/electrocardiogram-registration-and-interpretation/ воссоздает полный регламент проведения процедуры с момента входа пациента в кабинет специалиста, отображает соответствующее выбранному сценарию изображение электрокардиограммы с определением диагноза и заполнением формы заключения. Тренажер включает в себя 17 клинических случаев: трепетание предсердий, нормосистолическая форма, суправентрикулярная тахикардия и другие. Виртуальный симулятор дополняет образовательный процесс по специальностям кардиология, терапия и функциональная диагностика для формирования навыков проведения исследования и оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы.

Виртуальный симулятор «Экстренная медицинская помощь ребенку 1-8 лет» https://sim-med.ru/simulator/vr/emergency-medical-care-for-a-child/  включает в себя семь клинических случаев: анафилактический шок, септический шок, гипогликемия и другие. В тренажере реализованы режимы первичной и первичной специализированной аккредитации, он соответствует паспорту экзаменационной станции «Экстренная медицинская помощь ребенку от 1 года до 8 лет». Симулятор формирует необходимые компетенции по специальностям педиатрия, детская кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, детская эндокринология.

Виртуальный симулятор «Неотложная медицинская помощь» https://sim-med.ru/simulator/vr/emergency-care/ включает в себя два клинических случая: бронхиальная астма (приступный период) и острый обструктивный ларингит (круп). Позволяет воспроизводить общение с виртуальным пациентом с помощью микрофона. Тренажер соответствует паспорту экзаменационной станции «Неотложная медицинская помощь». Он применяется для обучения по педиатрическому направлению, позволяя отработать навыки обследования детей для установки диагноза и назначения лечения.

Виртуальный симулятор «Оценка слуховой функции» https://sim-med.ru/simulator/vr/assessment-of-auditory-function/ воспроизводит полный регламент проведения исследования и обучает правильной интерпретации результатов, полученных в ходе исследования. Тренажер включает в себя четыре сценария: проведение опыта Вебера, проведение опыта Ринне, исследование слуха методом тональной пороговой аудиометрии по воздушному и костному проведению на аудиометре АС40, исследование слуха методом тональной пороговой аудиометрии по воздушному и костному проведению на тимпанометре АТ235. Используется для обучения по направлениям оториноларингология и сурдология на занятиях по изучению методики обследования, патологических и нормальных состояний, выявления отклонений и установления диагноза.

Среди преимуществ обучения с применением виртуальных симуляторов - развитие клинического мышления, многократная отработка навыков без привлечения наставника, экономия на дополнительном оборудовании и расходных материалах, повышение качества обучения за счет вовлеченности, наглядности и сосредоточенности на процессе, воссоздание сложных медицинских ситуаций, безопасность для обучающегося и пациента.

Таким образом, всего в СамГМУ разработано 13 VR-тренажеров для обучения различным навыкам: проведению трахеостомии, осмотру глазного дна, оказанию первой помощи, отработки коммуникативных навыков медицинскими специалистами и другие. Они разработаны с учетом современных стандартов и применяются в медицинских вузах и колледжах. Тренажеры позволяют отрабатывать медицинские навыки неограниченное количество раз.

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в СамГМУ был создан Федеральный центр компетенций по разработке и сопровождению внедрения цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов и тренажеров на основе технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Основные задачи центра — координация деятельности образовательных организаций, подведомственных Минздраву РФ, по разработке цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров на основе технологий виртуальной и дополненной реальности, разработка рекомендаций к содержанию и технической составляющей, а также рекомендаций по доработке этих продуктов.

Фото: Минздрав региона

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