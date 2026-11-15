Пользователи Рунета пожаловались на сбой в работе "Дзена"

Пользователи в российском сегменте интернета начали жаловаться на сбои в работе платформы "Дзен". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector404, который отслеживает сбои в Сети.

По данным ресурса, сбои начали массово фиксироваться примерно час назад. К настоящему моменту поступило уже порядка тысячи сообщений о проблемах с платформой.

Сигналы о проблемах с "Дзеном" поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Самарской и Ленинградской областей.

Пользователи жалуются на то, что не открывается стартовая страница сервиса и не грузятся остальные страницы. Причем проблемы фиксируются как на смартфонах, так и на стационарных устройствах с разными операционными системами, пишет РГ.