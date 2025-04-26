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В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
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В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья

26 апреля 2025 14:49
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Фестиваль прошел в два этапа.

В Самарском государственном медицинском университете состоялся молодежный Фестиваль здоровья, в рамках которого были подвели промежуточные итоги реализуемого образовательного проекта «Сохраняем здоровье, опираясь на знания». Проект направлен на улучшение здоровья подростков с помощью формирования культуры здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие сенатор РФ, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, директор Самарского Центра развития добровольчества, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова и другие эксперты в области медицины, образования и социальной политики.

Фестиваль прошел в два этапа. В первой части состоялось награждение участников курса, а во второй волонтеры-студенты провели просветительские лекции в 15 средних профессиональных образовательных учреждений региона.

«Студенты рассказали о сохранении репродуктивного здоровья, гигиене, заболеваниях, передающихся половым путем, контрацепции и семейных ценностях. Очень важно донести до подрастающего поколения, что забота о своем здоровье начинается с малых лет, – подчеркнула Марина Сидухина. – Потому что это будущее нашей страны. Совместно с руководством СамГМУ мы приняли решение, что именно студенты должны рассказывать о сохранении здоровья своим сверстникам по принципу «равный-равному». У нас была собрана команда клиницистов, обладающих достоверными медицинскими знаниями. Они обучали волонтеров, преподавателей, кураторов, которые занимаются с молодежью, чтобы те смогли донести информацию до подрастающего поколения".

По словам заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии медицинского университета Анны Колсановой подобные мероприятия должны быть системными и с участием межведомственного взаимодействия, когда подключены и образовательные аспекты, просветительская и медицинская деятельность, а также общественные организации. Именно такой комплексный подход будет способствовать достижению целей демографической политики.

Министр здравоохранения Андрей Орлов подчеркнул, что роль привлечения студентов-волонтеров к подобным проектам необходима для подготовки кадров к работе в системе здравоохранения.

«Между высшей школой в лице СамГМУ и практическим здравоохранением сложилось давнее содружество. Ведь зачастую мы прибегаем к помощи студентов СамГМУ, врачей-стажеров для проведения диспансерного обследования в первичном звене, выезжая в рамках мобильных комплексов здоровья на территории. В этом году по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева диспансеризацию должны пройти более 200 тысяч работающих граждан, к чему мы привлечем и наших молодых специалистов. Они не только будут оказывать медицинскую помощь, но и получат практические навыки. Очень важно растить молодых талантливых врачей, которые придут в нашу систему здравоохранения. Поэтому мы надеемся на дальнейшее развитие этого проекта», - отметил руководитель ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Мероприятия Самара

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