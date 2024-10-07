В СамГМУ появилась лаборатория роботизированных технологий в нейрохирургии

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В Институте инновационного развития (ИИР) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открыли лабораторию роботизированных технологий в нейрохирургии. В результате ее работы будет создана первая российская роботизированная интегрированная операционная.

Возглавляет лабораторию академик РАН, профессор, д.м.н., главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, главный научный сотрудник отделения нейрохирургии НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ Владимир Крылов. В проектную команду входят заведующий нейрохирургическим отделением НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ, ведущий научный сотрудник, д.м.н., профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ Александр Природов, ИТ-специалисты, инженеры-конструкторы, аналитики, специалисты по тестированию и другие сотрудники ИИР СамГМУ.

Как отметил Владимир Крылов, появление лаборатории стало первым шагом на пути создания полноценной роботизированной интегрированной операционной, оснащенной полностью отечественным оборудованием. Ожидается, что широкое внедрение в клиническую практику такой операционной произойдет уже в 2026 году.

В работу операционной будет интегрирована система хирургической навигации AUTOPLAN, разработанная в СамГМУ. Сегодня она применяется более чем в 20 нейрохирургических отделениях страны. Система позволяет непрерывно отслеживать хирургические инструменты относительно анатомических структур пациента и отображать в режиме реального времени на экране монитора, избегая повреждения функционально значимых зон головного и спинного мозга. С использованием AUTOPLAN проведено уже более 1700 операций.

«Совместными усилиями мы создадим операционную нового поколения, которая будет оснащена высокоточным хирургическим оборудованием отечественного производства, – рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин. - Это позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на потоке».

Напомним, что в Клиниках СамГМУ с февраля 2024 года работает «цифровая операционная». Это первая «умная» операционная в стране, в которую интегрирована российская система хирургической навигации AUTOPLAN, а также система интраоперационной визуализации и предоперационного планирования, разработанные в СамГМУ. Основная задача операционной — обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических операций с наилучшими результатами лечения пациентов. В операционной также предусмотрена возможность управления инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, ведения записи и трансляции операций в любую точку мира, в том числе с организацией врачебных консилиумов, а также доступа к медицинским архивам и видеоматериалам, возможность загрузки всей необходимой врачу информации из медицинских информационных систем (МИС) и другое. «Цифровая операционная» также оснащена передовым медицинским высокотехнологичным оборудованием. За полгода работы в операционной прооперировано 320 пациентов, при этом не только улучшилось качество оказываемой помощи, но и расширились виды выполняемых оперативных вмешательств.

Фото: СамГМУ