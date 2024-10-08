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В СамГМУ активно развивается медицинский туризм

8 октября 2024 10:34
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В СамГМУ активно развивается медицинский туризм

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России наращивает объемы услуг в формате медицинского туризма. За прошедшие месяцы 2024 года в Клиники СамГМУ обратилось за амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью почти вдвое больше человек, чем по итогам этого же периода прошлого года.

Клиники СамГМУ сегодня являются современным лечебным и научно-образовательным комплексом федерального уровня, обеспечивающим доступность и высокое качество медицинской помощи не только жителям России, но и дружественных стран. Основной объем обратившихся — граждане Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. В 2024 году значительно выросло количество обратившихся граждан из Египта и Индии. Отчасти это связано с большим потоком студентов из этих стран, обучающихся в СамГМУ.

Во многом выбор в пользу СамГМУ продиктован высоким развитием лечебных и диагностических возможностей Клиник. Целый ряд лечебных протоколов сложных заболеваний выполняется только в нескольких лечебных центрах страны, в числе которых СамГМУ.

Так, СамГМУ имеет почти 70-летний опыт диагностики и лечения заболеваний системы крови. В Клиниках проводится комплексное лечение заболеваний системы крови, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь.

В этом году заработал изолированный "блок чистых помещений" для проведения аллогенных трансплантаций костного мозга. Врачи Клиник провели более ста трансплантаций аутологичного костного мозга, в том числе иностранным пациентам. Это клеточные технологии, при которых больные ткани замещаются предварительно собранными и специально обработанными здоровыми клетками костного мозга. 

В Клиниках СамГМУ в этом году заработала первая в России «цифровая» операционная с отечественной системой навигации AUTOPLAN. Основная задача операционной — обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических операций с наилучшими результатами лечения пациентов. Запуск цифровой операционной позволил не только улучшить качество оказываемой помощи, но и расширить виды выполняемых оперативных вмешательств.

СамГМУ сегодня также широко известен  производством собственных разработок -  титановых и керамических эндопротезов, которые изготавливаются с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациентов и позволяют максимально быстро и эффективно вернуть их к привычной жизни. С их использованием выполнены уже сотни операций в ведущих федеральных центрах страны и дружественных стран, а также более 50 операций в Клиниках СамГМУ. Напечатанные на 3D-принтере эндопротезы применяются в нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, реконструктивной хирургии, хирургии кисти и стопы, травматологии, ортопедии, а также онкологии. 

Фото: СамГМУ

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