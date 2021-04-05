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В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак

5 апреля 2021 14:00
168
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак

В Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — 19 200 доз.  В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито 187 тысяч   человек, из них завершили вакцинацию более 130 тысяч человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Вакцина ГамКовидВак, или «Спутник V», двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавируса, только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.  

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

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Комментарии

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