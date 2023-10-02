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В Самарскую область поступила вакцина "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения

2 октября 2023 17:48
172
В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.

В регион осуществлена  федеральная поставка вакцины "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения. В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.

"С начала сентября в регион поставлены всего  почти 1,2 млн доз  вакцин от гриппа для взрослых, детей и подростков.  Опережающая  поставка позволит  своевременно обеспечить максимальный охват прививками наше население,  сформировать устойчивый  коллективный иммунитет. Как не существует безопасной дозы алкоголя, так и не существует безопасных болезней, которые бесследно пройдут для организма.  Поэтому мы призываем жителей не рисковать здоровьем и защититься  от гриппа и его осложнений  с помощью прививки", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно она проводится следующим категориям населения:
дети старше 6 месяцев
школьники
студенты колледжей и вузов
работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и др.
беременные женщины
 взрослые старше 60 лет
призывники
 пациенты с хроническими заболеваниями.

Также ожидается ещё   федеральная поставка -  более 215 тысяч доз вакцин  для детского и взрослого  населения. Кроме того, планируется закупка вакцины за счёт средств областного бюджета. Это позволит   привить до 60 % жителей региона.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.
2 октября 2023  17:48
В Самарскую область поступила вакцина "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения
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