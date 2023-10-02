В Самарскую область поступила вакцина "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения

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В регион осуществлена федеральная поставка вакцины "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения. В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.



"С начала сентября в регион поставлены всего почти 1,2 млн доз вакцин от гриппа для взрослых, детей и подростков. Опережающая поставка позволит своевременно обеспечить максимальный охват прививками наше население, сформировать устойчивый коллективный иммунитет. Как не существует безопасной дозы алкоголя, так и не существует безопасных болезней, которые бесследно пройдут для организма. Поэтому мы призываем жителей не рисковать здоровьем и защититься от гриппа и его осложнений с помощью прививки", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно она проводится следующим категориям населения:

дети старше 6 месяцев

школьники

студенты колледжей и вузов

работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и др.

беременные женщины

взрослые старше 60 лет

призывники

пациенты с хроническими заболеваниями.



Также ожидается ещё федеральная поставка - более 215 тысяч доз вакцин для детского и взрослого населения. Кроме того, планируется закупка вакцины за счёт средств областного бюджета. Это позволит привить до 60 % жителей региона.

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