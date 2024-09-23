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В Самарскую область поставлена новая партия вакцин от гриппа

23 сентября 2024 17:33
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Более 425 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от гриппа.

Это почти 99 тысяч доз вакцины "Флю-М" и свыше 194 тысяч доз вакцины "Совигрипп" - для профилактики гриппа у взрослых, а также более 144 тысяч доз вакцины "Совигрипп" - для детей. Вакцина распределена и в ближайшее время будет доставлена в медучреждения региона.

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено 1,2 млн доз вакцин от гриппа, ожидается ещё поставка более 750 тысяч доз.

"Важно сделать прививку, чтобы избежать развития тяжелых форм заболевания. Грипп — это острое вирусное заболевание, которое поражает, в первую очередь, сосудистую систему, а также органы дыхания. В тяжелых формах он проявляется пневмонией, различными сердечно-сосудистыми осложнениями. Есть многолетняя статистика, которая убедительно показывает, что у тех, кто сделал прививку, частота развития тяжелых форм гриппа более чем в 20 раз ниже, чем у тех, кто ее не сделал, - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Через две недели после прививки в организме появляется достаточное количество антител, чтобы заболевание, даже если оно возникнет, протекало в легкой форме".

Более 425 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от гриппа.

Профилактика - самый действенный способ защиты от вирусных инфекций. При этом вакцинация - это лишь один из ее компонентов. Для сохранения здоровья важно соблюдать комплекс мероприятий, включая личную гигиену, здоровый образ жизни, защиту дыхательных путей в общественных местах.

Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте на сайте ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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