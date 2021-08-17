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В Самарскую область доставили очередную партию вакцины

17 августа 2021 16:41
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Почти 37 тысяч доз "Спутника V" и 18 тысяч доз "Спутника лайт".

Самарской области вакцинацию против COVID-19 прошли более 940 тысяч человек, свыше 758 тысяч из них получили оба компонента препарата. Информация об этом прозвучала на заседании оперштаба 16 августа.

К настоящему времени в регионе привили почти 90 % социальных работников и свыше 80 % медиков. По словам представителей Минздрава и Роспотребнадзора, темпы вакцинации необходимо активизировать. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, защиту от COVID-19 должны поставить еще около 600 тысяч человек.

В воскресенье, 15 августа, в Самарскую область доставили очередную партию вакцины - почти 37 тысяч доз "Спутника V" и 18 тысяч доз "Спутника лайт". Министерство здравоохранения тщательно следит за тем, сколько вакцины осталось в каждом медицинском учреждении.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: вакцина новая партия регион

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