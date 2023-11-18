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В самарском Роспотребнадзоре сообщили о новой волне гриппа в регионе

18 ноября 2023 11:21
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В самарском Роспотребнадзоре сообщили о новой волне гриппа в регионе.

В области зафиксировали 12 тысяч случаев ОРВИ за неделю. Показатель превысил эпидпорог.

— Среди жителей региона старше 15 лет эпидпорог превышен на 75 процентов, а вот среди детей заболевших меньше обычного. В сравнении с предыдущей неделей ОРВИ стали чаще болеть малыши, подростки и взрослые, меньше подхвативших вирус стало среди детей 3–6 лет, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве назвали основные вирусы, что разбушевались в регионе. Среди них оказался грипп А, парагрипп, аденовирус, ротовирус, бокавирус, сезонный и COVID-19.

Вирус гриппа А является наиболее опасным, он может вызывать эпидемии и пандемии. К нему относятся испанский, птичий и свиной грипп, пишет 63.ру.

 

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