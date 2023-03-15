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В Самарском госпитале для ветеранов войн состоялось заседание Попечительского совета

15 марта 2023 14:17
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Областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение».

В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева состоялось заседание Попечительского совета. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Армен Бенян, главный врач учреждения Александр Каширин и члены попечительского совета.

Во вступительном слове министр отметил, что сегодня областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение». Проект "Возвращение" был разработан в регионе при поддержке Агентства стратегических инициатив и при личном участии Губернатора Дмитрия Азарова. Он включает несколько блоков: социальные гарантии, медицинскую и психологическую реабилитацию, трудоустройство и организацию досуга военнослужащих. Проект получил высокую оценку Президента России Владимира Путина. По его поручению самарский опыт будет тиражироваться на всю страну.

«В госпитале создан специальный центр, который осуществляет медицинское сопровождение военнослужащих и членов их семей, координирует организацию амбулаторной, стационарной медпомощи и лекарственное обеспечение. Также на базе госпиталя вернувшиеся с СВО бойцы проходят расширенную диспансеризацию и реабилитацию», - отметил Армен Бенян.

Руководитель ведомства рассказал, что в этом году при поддержке главы региона на базе госпиталя будет создано отделение медицинской реабилитации, на это предусмотрены средства областного бюджета - 120 млн рублей. В новом отделении реабилитационные мероприятия будут проходить военнослужащие, вернувшиеся с СВО, члены их семей, ветераны боевых действий.

«На средства областного бюджета будет проведен ремонт, планируется оснащение 118 единицами реабилитационного оборудования, в том числе роботизированными системами, тренажерами, диагностическим оборудованием для скрининговых исследований. Кроме того, учреждение включено в федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В следующем году мы получим федеральные средства на развитие медицинской реабилитации», - рассказал министр.

Главный врач Александр Каширин выступил с докладом, рассказав о выполнении плана мероприятий по оказанию попечительской помощи госпиталю в 2022 году и планах на этот год.

«Особо хочу отметить и выразить благодарность членам попечительского совета, оказавшим дополнительную помощь при работе в условиях оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. До апреля прошлого года на базе учреждения работал ковидный госпиталь. Также в 2022 году на средства попечителей было закуплено новое медицинское оборудование, системные блоки, занимались благоустройством территории», - отметил Александр Константинович.

 

Фото: минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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