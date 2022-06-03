В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации

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В этом году в России стартует федеральный проект, целью которого является эффективная медицинская реабилитация. В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в рамках проекта планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.

В настоящее время Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн оказывает медицинскую помощь инвалидам и участникам (ветеранам) Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий и лицам, приравненным к ним по льготам, а также иным категориям ветеранов и граждан.

Надо отметить, направление медицинской реабилитации в госпитале развивается, начиная с 2001 года. Более 20 лет назад на базе госпиталя открылся первый в Российской Федерации центр медицинской и медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий, участников контртеррористических операций и членов семей погибших военнослужащих. Инициатором открытия такого центра был начальник госпиталя, доктор медицинских наук, профессор Олег Яковлев. С 2014 года в госпитале также функционирует кабинет медико-психологической реабилитации.

«В этом центре проводятся профилактические, диагностические и реабилитационные мероприятия с применением современных медицинских технологий, — отметил начальник госпиталя Александр Каширин. — В настоящее время прорабатываем вопросы создания на базе нашего учреждения отделения медицинской реабилитации. Также планируем открыть первичный сосудистый центр с применением всех этапов реабилитации».

Коллектив лечебного учреждения выступил с предложением увековечить имя легендарного начальника госпиталя и переименовать его в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени профессора О.Г. Яковлева. До последнего дня своей жизни Олег Григорьевич, будучи Почетным начальником госпиталя, оставался верен своему делу, пациентам – ветеранам, родному для него коллективу сотрудников.

В настоящее время проходит процедура оформления необходимых документов для присвоения госпиталю имени профессора О.Г. Яковлева, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников