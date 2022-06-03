Я нашел ошибку
Главные новости:
Олег Дашков из Самарской области завоевал две золотые медали.
В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам
 Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.
Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске
Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России.
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров.
Упрощенным автомобилям из России нельзя будет въезжать в Европу
Серебряный призер Олимпиады в Пекине планирует попробовать себя в прыжках в длину.
Фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве
Ее признали ее виновной в крупном мошенничестве.
Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии
Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.
Рекомендации для населения в условиях жары
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.
В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации

3 июня 2022 18:23
238
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.

В этом году в России стартует федеральный проект, целью которого является эффективная медицинская реабилитация. В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в рамках проекта планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.

В настоящее время Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн оказывает медицинскую помощь инвалидам и участникам (ветеранам) Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий и лицам, приравненным к ним по льготам, а также иным категориям ветеранов и граждан.

Надо отметить, направление медицинской реабилитации в госпитале развивается, начиная с 2001 года. Более 20 лет назад на базе госпиталя открылся первый в Российской Федерации центр медицинской и медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий, участников контртеррористических операций и членов семей погибших военнослужащих. Инициатором открытия такого центра был начальник госпиталя, доктор медицинских наук, профессор Олег Яковлев. С 2014 года в госпитале также функционирует кабинет медико-психологической реабилитации.

«В этом центре проводятся профилактические, диагностические и реабилитационные мероприятия с применением современных медицинских технологий, — отметил начальник госпиталя Александр Каширин. — В настоящее время прорабатываем вопросы создания на базе нашего учреждения отделения медицинской реабилитации. Также планируем открыть первичный сосудистый центр с применением всех этапов реабилитации».

Коллектив лечебного учреждения выступил с предложением увековечить имя легендарного начальника госпиталя и переименовать его в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени профессора О.Г. Яковлева. До последнего дня своей жизни Олег Григорьевич, будучи Почетным начальником госпиталя, оставался верен своему делу, пациентам – ветеранам, родному для него коллективу сотрудников.

В настоящее время проходит процедура оформления необходимых документов для присвоения госпиталю имени профессора О.Г. Яковлева, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.
3 июня 2022  18:34
Рекомендации для населения в условиях жары
160
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.
3 июня 2022  18:23
В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации
238
Также за последние 3 года в регионе на 4,5% уменьшилась смертность от рака.
3 июня 2022  16:28
За последние 5 лет в регионе сократилось количество впервые выявленных случаев рака кожи почти на 30%
250
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики подготовили рекомендации, как сохранить здоровье в летнее время.
3 июня 2022  14:14
Александр Муравец: «Жара и купание в холодной воде могут серьезно навредить здоровью»
208
У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян.
3 июня 2022  09:20
У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян
261
Высокую оценку организации оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля дали столичные эксперты.
2 июня 2022  17:44
Самарская область признана одним из лидеров в стране по охвату пациентов кардиопрофиля льготными лекарствами
621
Они в эти дни оказывает помощь жителям города Снежное.
1 июня 2022  17:44
Бригада врачей из Самарской области оказывает медпомощь жителям ДНР
618
В России пока не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян
1 июня 2022  09:27
В России пока не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян
576
В медицинских организациях Самарской области функционируют 36 школ здорового образа жизни.
31 мая 2022  21:58
31 мая — Всемирный день отказа от табака
813
Главный детский инфекционист минздрава СО Сергей Китайчик предупредил об опасности инфекционных заболеваний.
31 мая 2022  21:41
Эксперты региона обсудили вопросы организации безопасного летнего отдыха детей
837
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8363
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
273
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
234
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
242
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
259
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1811
Весь список