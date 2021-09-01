Я нашел ошибку
Главные новости:
От всей души желаю вам лёгкого и увлекательного учебного года, крепкого здоровья, благополучия и радости!
Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днём знаний и началом нового учебного года
Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, начал работать над 50-метровым муралом сегодня.
Аргентинский художник рисует гигантский портрет мальчика-космонавта в историческом центре Самары
В программе кинопоказа – документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева.
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Читайте, смотрите сами, передайте детям, друзьям и знакомым. Будем вместе знать и понимать свой город, беречь природу. 
«РКС-Самара» начинает новый проект, который расскажет о воде в нашем городе и жизни 
В мероприятии приняли участие представители 11 компаний Самарской области, а также представители компаний, входящих в экосистему Сбера.
Сбербанк организовал HR-диалог для ведущих специалистов Самарской области по рекрутменту
В этом году кадеты Росгвардии перешли в четвертый класс.
В Тольятти росгвардейцы поздравили своих подшефных - воспитанников кадетского класса
В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.
В Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа
Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии.
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа

1 сентября 2021 15:45
88
В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.

Медицинские учреждения Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа.  В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.

В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и другие категории населения.

«Осень – традиционное время вакцинации от гриппа. 2021 год отличается тем, что она будет идти параллельно с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова. - Сентябрь-ноябрь - оптимальное время для вакцинации от гриппа. Очень важно не упустить время и провести вакцинацию своевременно. Иммунный ответ на вакцину от гриппа формируется от двух недель до месяца (в среднем — 21 день) и обеспечивает защиту до года. Поэтому прививаться необходимо ежегодно. Ошибочно мнение, что если человек привился от новой коронавирусной инфекции, то ему незачем делать прививку от гриппа. Состав вакцины меняется вместе с мутацией вируса гриппа – это еще одна причина, по которой надо прививаться ежегодно. Всемирная организация здравоохранения тщательно отслеживает появление новых штаммов гриппа и корректирует состав вакцин до начала предстоящего эпидемического сезона».

В регион поступила вакцина «Ультрикс Квадри», она предназначена для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым до 60 лет. 

Специалисты напоминают, между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен соблюдаться интервал не менее 1 месяца, оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний.

В 2021 году охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% от численности населения Самарской области. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 году не выявлено ни одного случая гриппа.

 

Теги: вакцинация грипп

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полиция предупреждает: в период вакцинации от COVID-19 нарастает волна активности кибермошенников
01 сентября 2021, 10:30
Полиция предупреждает: в период вакцинации от COVID-19 нарастает волна активности кибермошенников
Одной из наиболее вероятных целей злоумышленников становятся сотрудники кадровых отделов в организациях, которые потенциально заинтересованы в вакцинации... Криминал
270
В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации
31 августа 2021, 12:19
В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации
Опыт работы круглосуточных пунктов вакцинации, которые уже действуют в нашей области, подтверждает, что эта услуга востребована жителями.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
461
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
30 августа 2021, 16:47
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика. Здравоохранение
932
Здравоохранение
В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.
1 сентября 2021  15:45
В Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа
88
За сутки скончались 24 человека.
1 сентября 2021  14:36
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
147
В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми
1 сентября 2021  10:59
В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми
255
Мурашко заявил, что у пациентов наблюдаются симптомы неврологического характера, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
31 августа 2021  20:09
Глава Минздрава отметил, что "долгий ковид" может длиться шесть-девять месяцев и более
876
196 человек заболели в Самаре.
31 августа 2021  15:13
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
679
Осложнение началось после того, как у мальчика 4 года назад развился хронический гнойный отит.
30 августа 2021  20:48
Врачи Самарской областной детской больницы восстановили слух 14-летнему пациенту
866
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
30 августа 2021  16:47
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
933
197 человек заболели в Самаре.
30 августа 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
847
Автомобили LADA для медиков Самарской области
30 августа 2021  11:38
Автомобили LADA для медиков Самарской области
600
В Самаре заболели 219 человек.
29 августа 2021  15:17
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1066
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
608
Весь список
В центре внимания
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
165
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
180
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
435
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
1 сентября 2021  11:25
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
232
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
1 сентября 2021  10:26
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
269
Весь список